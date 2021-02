Rinviate le Billie Jean King Cup Finals previste nel mese di aprile

L’International Tennis Federation (ITF) ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che le Billie Jean King Cup Finals 2021, originariamente previste in quel di Budapest (Ungheria) dal 13 al 18 aprile 2021, sono state rinviate a data da destinarsi.

A causa dell’intercetta a livello globale legata all’emergenza Covid-19, in comune accordo con la Federazione Ungherese di Tennis si è deciso di rimandare l’evento nella speranza di poter trovare una nuova collocazione in calendario nella seconda parte di stagione. “Purtroppo la situazione sanitaria è ancora critica e seria, la salute e la sicurezza vengono prima di tutto“, ha commentato il presidente dell’ITF, David Haggerty, a margine della decisione di posticipare la manifestazione, alla quale avrebbero dovuto prendere parte dodici Nazionali.

“Continueremo a lavorare per offrire una spettacolare edizione delle Finals nel 2021, come tutte le giocatrici anche noi organizzatori, compresa Billie Jean King, ci auguriamo di poter far disputare la manifestazione nei prossimi mesi“, ha concluso Haggerty. Nel mese di aprile, dunque, non si disputeranno le Finals ma si giocheranno regolarmente gli incontri validi per i Play-Off, con l’Italia che sarà di scena a Cluj contro la Romania.