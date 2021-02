Australian Open: Novak Djokovic non concede nulla a Karatsev ed è in finale (Video)

La Rod Laver Arena è davvero la sua casa! Novak Djokovic ha prodotto uno dei suoi migliori spettacoli in queste due settimane per qualificarsi per la finale degli Australian Open per la nona volta in carriera. È toccato al numero uno del mondo scrivere il capitolo finale della favola sensazionale di Aslan Karatsev a Melbourne. Il serbo ha riportato il russo sulla terra ed ha eguagliato le 28 finali Slam di Rafael Nadal, secondo solo alle 31 di Roger Federer.

I punteggi raccontano bene la storia di un incontro che è andato (quasi) sempre nella stessa direzione. Con il 6-3, 6-4 e 6-2 sul tabellone, Djokovic ha confermato il suo status di favorito e ha mostrato perché ha vinto tutte e nove le sue semifinali agli Australian Open. Resta da vedere se potrà mantenere il suo record immacolato nelle finali, avendo vinto otto titoli nel primo Grand Slam della stagione. Quello che è certo è che, per tornare al match decisivo, Nole ha dovuto trovare il suo miglior tennis per neutralizzare il qualificato russo (114°) che ha lasciato tutto sul campo e ha avuto anche grandi momenti.

La verità è che l’allievo del preparatore fisico Luís Lopes è riuscito a resistere fino al 4-3 del primo set. Karatsev stava emozionando la folla con diversi vincenti, ma la pressione di Djokovic è diventata più forte e ha pagato con il break fatale perdendo la frazione per 6 a 3. Era la fine di un set in cui il serbo ha sparato 9 vincenti e commesso 1 (!) solo errore non forzato.

Il n.1 del mondo è entrato in un’altra dimensione e si è portato rapidamente sul 5-1 nel secondo set, senza alcun errore diretto fino a quel punto! Tuttavia, si è un po’ perso, ha perso tre game e ha permesso a Karatsev di recuperare fino al 5-4. Il russo ha anche salvato due set point e ha avuto due palle break per raggiungere l’impensabile e fare il 5-5, ma Nole alla fine è riuscito a chiudere quel parziale che stava diventando complicato.

Tuttavia, l’adrenalina di aver quasi girato un 1-5 contro il numero uno del mondo ha pesato sulle spalle di Karatsev, che ha subito il break proprio in apertura del terzo set.

Il russo aveva ancora una magia in serbo per restituire quel break poco dopo. Solo che però Novak ha preso di nuovo il controllo e chiuso poco dopo la partita per 6-2.

29 sono stati i vincenti di Djokovic a fronte di 14 errori non forzati. Karatsev, nel frattempo, che entrerà nella top 50 dopo lo storico debutto in un torneo del Grand Slam, ha sparato 24 vincenti e commesso 30 errori non forzati.

Djokovic ha prenotato il posto per la sua 28° finale del Grand Slam in carriera ed aspetta ora il vincente dello scontro tra Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas. Una favola si chiude per Asian, una nuova pagina si apre per Nole che avrà la possibilità di scrivere la storia con un potenziale 18° Major, 9° solo a Melbourne.

GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 6 A. Karatsev A. Karatsev 3 4 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

17 Ace 62 Doppi falli 268% % primo servizio 52%71% % di punti vinti su primo servizio 65%67% % di punti vinti su secondo servizio 37%6/7 Break point 2/50 Tiebreak vinti 033 Punti vinti in risposta 2688 Punti vinti 5918 Giochi vinti 95 N. max giochi vinti di fila 310 N. max punti vinti di fila 555 Punti vinti al servizio 3312 Giochi vinti al servizio 7

