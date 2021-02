Rafael Nadal ha lasciato la conferenza stampa a causa dei crampi: “Non volevo essere di nuovo in un meme”

Rafa Nadal, numero due del mondo, è stato eliminato questa mattina da Stefanos Tsitsipas dopo una battaglia epica e, alla fine, lo spagnolo ha vissuto una situazione insolita.

Nadal è andato, come al solito, alla conferenza stampa per analizzare la partita, ma ha dovuto lasciare a metà perché gli sono venuti i crampi. La cosa più curiosa è che Nadal ha lasciato la sala stampa, precisamente, quando veniva interrogato su come si sentiva fisicamente.

Pochi minuti dopo, lo spagnolo è tornato a parlare con i giornalisti e ha spiegato che ha sentito un forte dolore muscolare, motivo per cui ha lasciato la stanza il più rapidamente possibile. Nonostante la sconfitta, Nadal ha mostrato un buon senso dell’umorismo e ha confessato di essere uscito in modo che non ci fossero meme sui social media con le facce sofferenti causate dai crampi, qualcosa che è già successo in passato al campione spagnolo.

Nadal ha poi scherzato sulla situazione. “Mi è stato chiesto se stavo bene fisicamente e penso che la risposta sia chiara, ovviamente no!”

