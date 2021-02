Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 9 (LIVE)

Australian Open – Quarti di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30)

S. Hsieh vs (3) N. Osaka



Il match deve ancora iniziare

(18) G. Dimitrov vs (Q) A. Karatsev (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(10) S. Williams vs (2) S. Halep



Il match deve ancora iniziare

(1) N. Djokovic vs (6) A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. Alcott / (1) H. Davidson vs (2) A. Lapthorne / (2) D. Wagner



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / C. McNally vs (4) N. Melichar / (4) D. Schuurs (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



Il match deve ancora iniziare

D. Krawczyk / J. Salisbury vs V. Zvonareva / M. Melo



Il match deve ancora iniziare

(8) P. Herbert / (8) N. Mahut vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Jurak / N. Stojanovic vs A. Krunic / M. Trevisan



Il match deve ancora iniziare

(3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova vs S. Fichman / G. Olmos



Il match deve ancora iniziare

(9) I. Dodig / (9) F. Polasek vs (WC) M. Ebden / (WC) J. Smith (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs (2) S. Houdet / (2) N. Peifer



Il match deve ancora iniziare

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs (2) K. Montjane / (2) L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

(7) S. Aoyama / (7) E. Shibahara vs (2) E. Mertens / (2) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

A. Klepac / N. Skupski vs L. Hradecka / F. Polasek (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



Il match deve ancora iniziare

TBA – Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30)

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs (8) L. Stefani / (8) B. Soares (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Il match deve ancora iniziare

(A) H. Carter / (A) S. Gille vs I. Swiatek / L. Kubot (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Il match deve ancora iniziare