Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 9. Eterna Serena Williams. Naomi Osaka senza problemi in semifinale (LIVE)

Serena vintage! Serena Williams continua a dimostrare un’ottima forma e si è assicurata un posto nelle semifinali degli Australian Open. La 39enne americana ha messo in atto una prestazione notevole contro Simona Halep per mettersi a sole due vittorie di distanza dall’eguagliare il record che ha tanto desiderato. Ora le mancano solo due vittorie per ottenere il suo 24° titolo del Grand Slam e, infine, per raggiungere Margaret Court. Anche senza servire particolarmente bene, Serena ha applicato una potenza costante sulla linea di fondo e ha mostrato un’enorme abilità difensiva al momento della verità per battere la numero due del mondo con un doppio 63.

Tutto secondo norma invece nel torneo femminile dove la prima semifinalista è Naomi Osaka (WTA 3) che ha strapazzato con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco la giocatrice di Taiwan Su-Wei Shieh (71

Australian Open – Quarti di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30)

S. Hsieh vs (3) N. Osaka



GS Australian Open S. Hsieh S. Hsieh 2 2 N. Osaka [3] N. Osaka [3] 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Hsieh 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(18) G. Dimitrov vs (Q) A. Karatsev (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open G. Dimitrov [18] G. Dimitrov [18] 6 4 1 2 A. Karatsev A. Karatsev 2 6 6 6 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(10) S. Williams vs (2) S. Halep



GS Australian Open S. Williams [10] S. Williams [10] 6 6 S. Halep S. Halep 3 3 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Williams 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Williams 0-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) N. Djokovic vs (6) A. Zverev



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 15 6 6 6 0 A. Zverev [6] • A. Zverev [6] 15 7 2 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Zverev 15-0 15-15 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. Alcott / (1) H. Davidson vs (2) A. Lapthorne / (2) D. Wagner



GS Australian Open D. Alcott / H. Davidson [1] • D. Alcott / H. Davidson [1] 0 6 3 1 A. Lapthorne / D. Wagner [2] A. Lapthorne / D. Wagner [2] 0 2 6 0 Vincitore: D. Alcott Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Alcott / H. Davidson 1-0 A. Lapthorne / D. Wagner 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 5-8 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 D. Alcott / H. Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 D. Alcott / H. Davidson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Alcott / H. Davidson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Alcott / H. Davidson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 A. Lapthorne / D. Wagner 40-30 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 D. Alcott / H. Davidson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 A. Lapthorne / D. Wagner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 D. Alcott / H. Davidson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 A. Lapthorne / D. Wagner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 D. Alcott / H. Davidson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Gauff / C. McNally vs (4) N. Melichar / (4) D. Schuurs (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open C. Gauff / C. McNally C. Gauff / C. McNally 6 1 N. Melichar / D. Schuurs [4] N. Melichar / D. Schuurs [4] 7 6 Vincitore: N. Melichar / D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 N. Melichar / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Melichar / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Melichar / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Krawczyk / J. Salisbury vs V. Zvonareva / M. Melo



GS Australian Open D. Krawczyk / J. Salisbury D. Krawczyk / J. Salisbury 6 6 V. Zvonareva / M. Melo V. Zvonareva / M. Melo 4 4 Vincitore: D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Zvonareva / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Zvonareva / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Zvonareva / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Zvonareva / M. Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Zvonareva / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 V. Zvonareva / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Zvonareva / M. Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 D. Krawczyk / J. Salisbury 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Krawczyk / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Zvonareva / M. Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 D. Krawczyk / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Zvonareva / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(8) P. Herbert / (8) N. Mahut vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 4 6 6 N. Mektic / M. Pavic [2] N. Mektic / M. Pavic [2] 6 4 7 Vincitore: N. Mektic / M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 3-7* 3*-8 3*-9 6-6 → 6-7 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Jurak / N. Stojanovic vs A. Krunic / M. Trevisan



GS Australian Open D. Jurak / N. Stojanovic D. Jurak / N. Stojanovic 6 6 6 A. Krunic / M. Trevisan A. Krunic / M. Trevisan 7 3 2 Vincitore: D. Jurak / N. Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 D. Jurak / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Jurak / N. Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Jurak / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Krunic / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 D. Jurak / N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Jurak / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Krunic / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova vs S. Fichman / G. Olmos



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [3] B. Krejcikova / K. Siniakova [3] 7 5 6 S. Fichman / G. Olmos S. Fichman / G. Olmos 5 7 2 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Fichman / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Fichman / G. Olmos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Fichman / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Fichman / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Fichman / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 S. Fichman / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Fichman / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Fichman / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Fichman / G. Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(9) I. Dodig / (9) F. Polasek vs (WC) M. Ebden / (WC) J. Smith (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open I. Dodig / F. Polasek [9] I. Dodig / F. Polasek [9] 6 2 6 M. Ebden / J. Smith M. Ebden / J. Smith 4 6 4 Vincitore: I. Dodig / F. Polasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Ebden / J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ebden / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Dodig / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Ebden / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Ebden / J. Smith 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Ebden / J. Smith 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Ebden / J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Ebden / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ebden / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs (2) S. Houdet / (2) N. Peifer



GS Australian Open A. Hewett / G. Reid A. Hewett / G. Reid 7 7 S. Houdet / N. Peifer [2] S. Houdet / N. Peifer [2] 5 6 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 S. Houdet / N. Peifer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Houdet / N. Peifer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Houdet / N. Peifer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Houdet / N. Peifer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 S. Houdet / N. Peifer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Houdet / N. Peifer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Hewett / G. Reid 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Houdet / N. Peifer 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Houdet / N. Peifer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Houdet / N. Peifer 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Houdet / N. Peifer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 S. Houdet / N. Peifer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Houdet / N. Peifer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs (2) K. Montjane / (2) L. Shuker



GS Australian Open D. De Groot / A. Van Koot [1] D. De Groot / A. Van Koot [1] 6 6 K. Montjane / L. Shuker K. Montjane / L. Shuker 4 1 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Montjane / L. Shuker 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 K. Montjane / L. Shuker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 K. Montjane / L. Shuker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 D. De Groot / A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Montjane / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Montjane / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Montjane / L. Shuker 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Montjane / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Montjane / L. Shuker 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Montjane / L. Shuker 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. De Groot / A. Van Koot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Montjane / L. Shuker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

(7) S. Aoyama / (7) E. Shibahara vs (2) E. Mertens / (2) A. Sabalenka



GS Australian Open S. Aoyama / E. Shibahara [7] S. Aoyama / E. Shibahara [7] 2 0 E. Mertens / A. Sabalenka [2] E. Mertens / A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: E. Mertens / A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Klepac / N. Skupski vs L. Hradecka / F. Polasek (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open A. Klepac / N. Skupski [14] A. Klepac / N. Skupski [14] 0 6 7 1 L. Hradecka / F. Polasek • L. Hradecka / F. Polasek 0 7 6 0 Vincitore: A. Klepac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Hradecka / F. Polasek 1-0 L. Hradecka / F. Polasek 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Klepac / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Klepac / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Klepac / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Klepac / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Klepac / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Klepac / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Klepac / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Klepac / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Klepac / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Klepac / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Hradecka / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Klepac / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Hradecka / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Klepac / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

TBA – Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30)

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs (8) L. Stefani / (8) B. Soares (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



GS Australian Open S. Stosur / M. Ebden S. Stosur / M. Ebden 6 6 L. Stefani / B. Soares [12] L. Stefani / B. Soares [12] 3 1 Vincitore: S. Stosur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 L. Stefani / B. Soares 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 S. Stosur / M. Ebden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-0 → 4-1 L. Stefani / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 S. Stosur / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Stefani / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Stosur / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Stefani / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Stefani / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Stefani / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Stosur / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Stefani / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 S. Stosur / M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Stefani / B. Soares 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(A) H. Carter / (A) S. Gille vs I. Swiatek / L. Kubot (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))