WTA. Il Baltic Open di Jurmala si trasferisce ad Amburgo

Ennesimo trasferimento dell’evento su terra rossa. Dopo una sola edizione, nel 2019 al Lielupe National Tennis Center di Jurmala, appena fuori Riga, in piena foresta, vinta dalla tennista lettone Sevastova, il Baltic Open è stato cancellato nel 2020 a causa della pandemia ed ora si è avuta notizia del suo trasferimento. Un altro.

Ricordiamo infatti che il neonato torneo andava a sostituire il sontuoso Moscow River Open, dotazione di ben 750.000 dollari, disputatosi anch’esso per una sola edizione nel 2018 che passò alla storia per essere il primo torneo in decenni con una finale di giovanissime, neppure diciottenni, Danilovic e Potapova, con la vittoria della serba sulla russa che si consolò vincendo il doppio in coppia con Zvonareva.

La licenza dell’evento è stata acquistata da Sandra and Peter-Michael Reichel, già coinvolti nei tornei ATP di Amburgo e WTA di Linz, che intendono trasferire la manifestazione proprio in terra tedesca. Clijsters, ultima tennista a primeggiare ad Amburgo nel 2002 prima che il torneo fosse annullato, non ha nascosto il proprio entusiasmo spingendosi a chiedere le date esatte di svolgimento del torneo, che devono essere ancora decise, anche se è molto probabile che il torneo verrà inserito prima del Roland Garros.

Salgono quindi a cinque gli eventi WTA che si tengono in Germania, contando pure il torneo su terra rossa indoor di Stoccarda, quelli su erba di Berlino e Bad Homburg, e il torneo di Norimberga (spostato da quest’anno in Renania, forse a Colonia).

Un Grazie a Mandrake