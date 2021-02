ITF Altenkirchen e Orlando: I Main Draw

ITF ALTENKIRCHEN(Ger 25k indoor)

[1] Oceane Dodin vs Leonie Kung

Susan Bandecchi vs Ylena In-albon

Noma Noha akugue vs Eva Lys

Indy De vroome vs [7] Viktoriya Tomova

[4] Ysaline Bonaventure vs Jule Niemeier

Daria Snigur vs Jana Fett

Maja Chwalinska vs Marie Benoit

Nastasja Mariana Schunk vs [8] Clara Tauson

[6] Viktorija Golubic vs Xiaodi You

Stephanie Wagner vs Pemra Ozgen

Jia-Jing Lu vs Cristina Bucsa

Dalma Galfi vs [3] Tereza Martincova

[5] Tamara Korpatsch vs Simona Waltert

Laura-Ioana Paar vs Yuriko Lily Miyazaki

Maryna Zanevska vs Sinja Kraus

Magdalena Frech vs [2] Xiyu Wang

ITF ORLANDO(Usa 25k cemento outdoor)

[1] Amanda Anisimova vs Robin Montgomery

Emina Bektas vs Claire Liu

Jovana Jovic vs TBD

Ekaterine Gorgodze vs [6] Anhelina Kalinina

[4] Usue Maitane Arconada vs Tereza Mrdeza

Rebecca Sramkova vs Robin Anderson

Naiktha Bains vs Jamie Loeb

[5] Kurumi Nara vs TBD

[8] Maria Camila Osorio serrano vs TBD

Ashlyn Krueger vs TBD

Sarah Hamner vs TBD

Hailey Baptiste vs [3] Renata Zarazua

[7] Varvara Flink vs Mariam Bolkvadze

TBD vs TBD

Katie Swan vs TBD

Gabriela Talaba vs [2] Olga Govortsova