Toni Nadal si scaglia contro Djokovic: “Nasconde meno del dovuto i suoi fastidi fisici”

Toni Nadal “La tocca piano…” si potrebbe dire… Il famoso zio di Rafa, storico coach per gran parte dell’incredibile carriera del n.2 al mondo e oggi direttore della fortunata Accademia fondata alle Baleari, scrive spesso sul quotidiano El Pais, soprattutto in occasione dei grandi appuntamenti. Ieri (quindi prima del match odierno di suo nipote vs. Fognini) ha scritto un commento molto severo nei confronti di Novak Djokovic. Il motivo? A Toni non è affatto piaciuto il modo in cui il serbo ha esternato l’infortunio patito nel corso del match contro Fritz. Ecco il passaggio dell’articolo in cui critica il n.1 al mondo.

“Chi sembra aver superato anche i suoi problemi fisici è Novak Djokovic, che è riuscito a qualificarsi ai quarti di finale dopo aver sconfitto il canadese Milos Raonic. Nel caso del serbo, sorprende che così ripetutamente i fastidi gli vengano addosso, al punto da seminare dubbi sulla sua permanenza nel torneo, per poi sparire dall’oggi al domani. Non sarò io a mettere in dubbio la veridicità del suo dolore, qualcosa di molto comune in un atleta d’élite. Probabilmente li nasconde meno del dovuto, normale pratica in campo. Più di una volta, un giocatore perde per fastidi che tiene per sé in modo che non vengano accampati come una scusa per la sconfitta. Ed è proprio questa la sensazione che mi ha provocato la sorprendente sconfitta di Dominic Thiem contro il bulgaro Grigor Dimitrov. In realtà, forse ha solo pagato la fatica per l’intensa partita che ha giocato nel turno precedente contro Nick Kyrgios. Ovviamente l’austriaco era uno dei favoriti per raggiungere la finale, sicuramente una delusione per i fan”.

È curioso che Toni Nadal spari a zero sul grande rivale di suo nipote quando proprio Rafa ha messo le mani avanti nei giorni scorsi parlando di gravi problemi alla schiena, di situazione al limite, di rischio per il prossimo incontro… salvo poi giocare una prestazione atletica di primo livello – senza alcuna pausa, apparente fastidio muscolare o lacuna tecnica provocata da problemi fisici – oggi contro Fognini…

Marco Mazzoni