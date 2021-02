Chi è il migliore tra Federer, Djokovic e Nadal? Medvedev risponde “Per me, sono, senza dubbio, i tre migliori nella storia del tennis”

È il grande dibattito nel tennis. Chi mettereste nel posto più alto nella storia del tennis: Roger Federer, Novak Djokovic o Rafael Nadal? Diversi stanno dando la loro opinione e questa volta è stato il turno di Daniil Medvedev ad essere chiamato a “deporre”. Il tennista russo ha fatto una profonda analisi degli avversari e ha usato l’esempio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

“Per me, sono i tre migliori perché qualunque sia il numero di Grand Slam che avranno alla fine della loro carriera, quello che hanno fatto nel tennis è fantastico. Mi ricordo quando Sampras ha battuto il record di Grand Slam, ero molto giovane. Ricordo di aver visto il telegiornale che diceva che quel record sarebbe stato eterno. Proprio come Messi e Ronaldo nel calcio. Poi arrivano questi tre e non solo battono il record, ma lo distruggono. Cosa sono allora questi numeri?”.

Ma Medvedev non si è fermato qui e ha anche portato la discussione su un lato più personale, pensando a cosa comporta vincere 20 Majors. “È fantastico perché, per esempio, ho 25 anni, sto giocando un buon tennis e mi sento uno dei migliori al mondo. Ho zero Grand Slam però. Per averne 20, dovrò vincere tutti i Grand Slam per cinque anni di fila! E non sono molto bravo al Roland Garros… Dovrei vincere tutti i Grand Slam per cinque anni contro grandi avversari, in partite di cinque set e non essere infortunato. Sono numeri pazzeschi. Per me, sono, senza dubbio, i tre migliori nella storia del tennis”, ha concluso.