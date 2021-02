Australian Open: Matteo Berrettini da forfait per la lesione ai muscoli addominali (con intervista a Berrettini)

Brutte notizie da Melbourne. Matteo Berrettini è costretto a gettare la spugna ancor prima di scendere in campo. Gli esami a cui si è sottoposto dopo l’infortunio rimediato nel match contro Khachanov hanno rilevato una lesione muscolare agli addominali di 1 centimetro e mezzo. Impossibile giocare una partita così dura e importante come un ottavo di finale di uno Slam con un problema del genere.

Davvero un peccato per Berrettini, era in ottima condizione tecnica e mentale, aveva tutte le carte in regola per giocarsi contro Tsitsipas l’accesso ai quarti finale. A questo punto sarà proprio il greco a sfidare Rafa Nadal mercoledì per un posto in semifinale nella parte bassa del tabellone.

Molti sono stati i giocatori che hanno sofferto problemi fisici in questo torneo. Era ampiamente prevedibile: prima dell’inizio degli Australian Open avevamo pubblicato l’intervista di Matt Little, fisioterapista di Andy Murray, che ammoniva sul rischio infortuni muscolari visti i pochi allenamenti dei giocatori a causa della quarantena forzata. Gli stessi Nadal e Djokovic da giorni combattono con problemi, ma evidentemente assai meno gravi di quello sofferto da Matteo, viste le prestazioni offerte dallo spagnolo oggi contro Fognini (apparentemente senza alcun problema, assai potente nella spinta da fondo campo e nei servizi) e ieri dal serbo vs. Raonic (servizi oltre 200 km/h e torsioni notevoli in difesa ed in pressing).

“Devo ritirarmi dal torneo. Ho parlato con i dottori che mi hanno detto che il problema avrebbe potuto peggiorare. Ho quindi deciso di non giocare il match perché sarebbe stato un grande rischio scendere in campo”.

Intervista Berrettini:





Marco Mazzoni