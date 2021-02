Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8 (LIVE)

Australian Open – Ottavi di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Pegula vs (5) E. Svitolina



GS Australian Open J. Pegula • J. Pegula 0 1 E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Pegula 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(28) D. Vekic vs (22) J. Brady



Il match deve ancora iniziare

(16) F. Fognini vs (2) R. Nadal (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Barty vs S. Rogers



Il match deve ancora iniziare

(5) S. Tsitsipas vs (9) M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. Alcott vs N. Vink



GS Australian Open D. Alcott [1] D. Alcott [1] 0 1 N. Vink • N. Vink 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Vink 1-0 D. Alcott 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. McDonald vs (4) D. Medvedev (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



Il match deve ancora iniziare

(7) A. Rublev vs (24) C. Ruud



Il match deve ancora iniziare

(18) E. Mertens vs (25) K. Muchova (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova vs B. Pera / R. Van Der Hoek



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [3] B. Krejcikova / K. Siniakova [3] 40 3 B. Pera / R. Van Der Hoek • B. Pera / R. Van Der Hoek 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-30 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Pera / R. Van Der Hoek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Pera / R. Van Der Hoek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Gauff / C. McNally vs (9) A. Guarachi / (9) D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

(7) M. Melo / (7) H. Tecau vs (9) I. Dodig / (9) F. Polasek



Il match deve ancora iniziare

(1) D. Alcott / (1) H. Davidson vs S. Schroder / N. Vink



Il match deve ancora iniziare

(WC) M. Ebden / (WC) J. Smith vs (4) W. Koolhof / (4) L. Kubot



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Fernandez / H. Watson vs S. Fichman / G. Olmos



GS Australian Open L. Fernandez / H. Watson L. Fernandez / H. Watson 30 1 S. Fichman / G. Olmos • S. Fichman / G. Olmos 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Fichman / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 L. Fernandez / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Fichman / G. Olmos 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(10) J. Peers / (10) M. Venus vs (5) R. Ram / (5) J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

S. Bolelli / M. Gonzalez vs (6) J. Murray / (6) B. Soares



Il match deve ancora iniziare

(6) B. Krejcikova / (6) R. Ram vs E. Shibahara / B. McLachlan



Il match deve ancora iniziare

B. Mattek-Sands / J. Murray vs (3) G. Dabrowski / (3) M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) S. Kunieda vs A. Hewett



GS Australian Open S. Kunieda [1] • S. Kunieda [1] A 1 A. Hewett A. Hewett 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Kunieda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

K. Montjane vs (2) Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs G. Fernandez / S. Kunieda



Il match deve ancora iniziare

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs Y. Kamiji / M. Ohtani



Il match deve ancora iniziare

K. Sugeno / N. Taylor vs (2) A. Lapthorne / (2) D. Wagner



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Schroder vs (2) A. Lapthorne



GS Australian Open S. Schroder S. Schroder 40 2 A. Lapthorne [2] • A. Lapthorne [2] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 S. Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Lapthorne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) D. De Groot vs M. Ohtani



Il match deve ancora iniziare

J. Gerard / B. Weekes vs (2) S. Houdet / (2) N. Peifer



Il match deve ancora iniziare

A. Bernal / M. Cabrillana vs (2) K. Montjane / (2) L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Gerard vs G. Reid



GS Australian Open J. Gerard • J. Gerard 30 1 G. Reid G. Reid 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Gerard 15-0 15-15 30-15 15-15 30-30 1-0 G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(13) L. Kichenok / (13) J. Ostapenko vs (4) N. Melichar / (4) D. Schuurs (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



Il match deve ancora iniziare

(WC) S. Sanders / (WC) M. Polmans vs (WC) E. Perez / (WC) A. Harris



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Rodionova / (WC) M. Purcell vs (2) N. Melichar / (2) R. Farah



Il match deve ancora iniziare

Y. Xu / M. Gonzalez vs V. Zvonareva / M. Melo