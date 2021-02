Rafael Nadal ha fatto ricorso ad una infiltrazione prima del suo incontro di terzo turno

Buone e allo stesso tempo cattive notizie per i fan di Rafael Nadal. Il 34enne spagnolo, numero due del mondo e campione degli Australian Open nel 2009, sta finalmente avendo meno dolore alla schiena, secondo quanto ha confermato lui stesso questo sabato dopo aver sconfitto il britannico Cameron Norrie nel terzo turno del primo Grand Slam del 2021.

Secondo il giornale “El Español” e il giornalista Rafael Plaza, uno dei più vicini alla squadra di Nadal, il maiorchino non si è allenato venerdì, il giorno prima dell’incontro del terzo turno, e ha invece passato tre ore in ospedale per farsi controllare di nuovo la schiena, e ha persino fatto ricorso a un’infiltrazione che sembra aver funzionato!

“Non mi sto allenando come voglio da quasi un mese, ma mi sto rilassando e penso che le cose miglioreranno”, ha dichiarato il maiorchino.