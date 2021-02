Challenger Biella 2: Il Tabellone Principale. Sfida di primo turno tra Musetti e Napolitano e Gaio contro Andy Murray

Challenger BIELLA II , Italy (IH) /125

(1) Davidovich Fokina, Alejandro vs Diez, Steven

Gaio, Federico vs Murray, Andy

Qualifier vs (WC) Nardi, Luca

Safwat, Mohamed vs (8) Donskoy, Evgeny

(3) Kwon, Soonwoo vs Jung, Jason

Marcora, Roberto vs Laaksonen, Henri

Giannessi, Alessandro vs Fabbiano, Thomas

Maden, Yannick vs (6) Hoang, Antoine

(5) Majchrzak, Kamil vs Rola, Blaz

(SE) Marchenko, Illya vs (WC) Zeppieri, Giulio

Zapata Miralles, Bernabe vs Klizan, Martin

Qualifier vs (4) Seppi, Andreas

(7) Musetti, Lorenzo vs (WC) Napolitano, Stefano

Qualifier vs (Alt) Lacko, Lukas

Qualifier vs (Alt) Gulbis, Ernests

Popko, Dmitry vs (2) Korda, Sebastian