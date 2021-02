Australian Open: Medvedev si complica le cose, ma vince al quinto set per la prima volta in carriera (e litiga con il coach). Casper Ruud eguaglia il padre (Video)

Daniil Medvedev, numero quattro del mondo, è rimasto imbattuto nel 2021 e ha ottenuto la sua 17a vittoria consecutiva dopo essersi qualificato per il terzo anno consecutivo per gli ottavi di finale degli Australian Open, una fase dell’evento che non ha mai superato. Il 25enne russo è ora in una striscia vincente di 17 partite.

Il russo, che ha vinto gli ultimi tre tornei che ha giocato – il Masters 1000 di Parigi, le ATP Finals e l’ATP Cup – si è complicato la vita oggi ma è riuscito a superare il serbo Filip Krajinovic, numero 33 ATP per 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0, in quella che è stata la sua prima vittoria in carriera al quinto set. Aveva perso tutti e cinque gli incontri precedenti.

Negli ottavi di finale Medvedev affronterà l’americano Mackenzie McDonald, che farà il suo debutto negli ottavi di finale a Melbourne dopo aver battuto Lloyd Harris per 7-6(7), 6-1, 6-4.

Casper Ruud, 22 anni, è per la prima volta in carriera negli ottavi slam dopo aver battuto Radu Albot 6-1, 5-7, 6-4, 6-4. È il secondo tennista norvegese nella storia a raggiungere la seconda settimana di un Major dopo suo padre Christian, proprio qui nel 1997.

