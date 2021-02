Australian Open: Un chirurgico Matteo Berrettini elimina Karen Khachanov e vola agli ottavi di finale (con il video della partita)

Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale degli Australian Open.

Il tennista romano ha sconfitto il tennista russo Karen Khachanov, n. 20 ATP, con il punteggio finale di 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5) dopo 3 ore di gioco. Agli ottavi di finale sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas che oggi si è sbarazzato in tre set dello svedese Mikael Ymer.

La partita era iniziata con entrambi i tennisti tesi per l’alta posta in palio. Difatti, nel primo set, i due giocatori hanno ottenuto molti break, evento non troppo comune per due che fanno del servizio uno dei loro punti di forza. Ma sul finire del primo set e nei restanti due, i tennisti hanno condotto la partita tenendo senza grosse difficoltà i loro turni di servizio e aumentando il livello di tennis in campo.

La differenza nell’incontro l’ha fatta la maggior freddezza e bravura di Berrettini nei momenti decisivi dei set. Grazie al servizio e alla sua maggiore incisività di colpi (specie col diritto), Matteo nei tre tie break ha fatto valere la sua maggiore voglia di vincere (nonostante il problema fisico sul finire di terzo set). Khachanov dal canto suo, vuoi per bravura dell’azzurro, vuoi per la poca decisione e per la troppa passività nell’andarsi a prendere il punto nei momenti topici dei tie break, si è dovuto arrendere al n.10 del mondo italiano, il quale con bravura e pieno merito ha conquistato il pass per il prossimo turno.

Per il tennista azzurro è il miglior risultato raggiunto nel major australiano, aveva come miglior piazzamento il secondo turno dello scorso anno.

Sul 5-4 del terzo set, Berrettini ha chiamato il medical time out per un problema al fianco sinistro. Nell’intervista post match, l’azzurro ha dichiarato che potrebbe trattarsi una leggera contrattura muscolare, secondo quanto riferitogli dal fisioterapista a fine trattamento medico.

La cronaca

Nel primo set si registravano ben quattro break nei primi sette game. Matteo avanti 1-0 e servizio, subiva il ritorno del tennista russo che si portava sul 3-1 e servizio, prima di subire la rimonta immediata del tennista italiano. L’incontro saliva di livello con il passare dei giochi. Nel nono parziale, sul 4-4 e servizio Khachanov, il russo annullava una palla break a Berrettini. Karen così conduceva per 5-4. Il primo set si decideva al tie break, con un dominio assoluto del tennista romano che conquistava per 7 punti a 1 il tie break, con un diritto affossato in rete da Khachanov.

Nel secondo set, a differenza del primo, non vi era nessun break da parte dei due giocatori e la partita seguiva l’ordine naturale dei servizi. La seconda partita, dopo tanto equilibrio, si decideva anch’essa al tie break, sebbene Matteo sul 6-5 in suo favore e 0-30 sul servizio del suo avversario, mancava l’opportunità di chiuderlo anticipatamente.

Nel tie break Berrettini, dopo essere stato avanti 2-0, subiva la rimonta di Khachanov, il quale recuperava il mini break di svantaggio rimettendosi in corsa per la conquista del set. Sul 4-5 e servizio per il russo, Khachanov sul back in risposta di Matteo, affossava il diritto in rete e l'azzurro conquistava due set point conducendo per 6 punti a 4. Il primo set point il tennista romano, n.10 del mondo, lo sprecava mettendo in rete il back di rovescio. Sul 6-5 e servizio per l'italiano, Matteo con freddezza glaciale e da campione, piazzava un aces al centro pesantissimo, conquistando così il secondo set ancora una volta al tie break per 7 punti a 5.