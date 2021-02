De Minaur e la sua fame di rivincita

Una della speranze del tennis australiano è Alex De Minaur. Il tennista aussie è al terzo turno degli Australian Open, dopo aver eliminato nella giornata di ieri il tennista uruguaiano Pablo Cuevas in tre set. Con questo risultato il ventunenne di Sydney ha eguagliato il suo miglior piazzamento nello slam australiano. Nell’intervista rilasciata ai media durante gli Australian Open, ha confessato come il 2020 l’abbia aiutato a crescere sotto tanti punti di vista, nonostante l’infortunio addominale avuto a inizio anno 2020, con cui ha poi convissuto per gran parte dell’anno. Inoltre, ha dichiarato la sua voglia di far bene nello Slam di casa dopo che, lo scorso anno, nonostante non sia stata un’annata positiva, si rese protagonista di un ottimo Us Open raggiungendo i quarti di finale.

“Essermi ritirato lo scorso anno mi ha lasciato un vuoto incredibile. Dover dire a tutti i tifosi e all’organizzazione del torneo che avrei dovuto ritirarmi è stato terribile. Spero di non ritrovarmi più in una situazione simile, faccio tutti gli scongiuri del caso” ha dichiarato il classe 1999 australiano.

De Minaur, che è di origine spagnola e non a caso si allena ad Alicante, ritorna sul suo 2020, anno che ha lasciato in lui sensazioni contrastanti. “L’anno scorso non è stato facile. Penso che tutto quello che ho vissuto nell’ultimo anno lo userò per nutrire la fame agonistica che ho dentro e tirarla fuori in questa stagione. Ora sono felice di tornare e giocare qui a Melbourne. È veramente speciale per me giocare un torneo del Grande Slam in Australia. Guardando indietro, il 2020 è stato un anno sia positivo che negativo. Ho ottenuto il mio miglior risultato negli Slam (i quarti di finale agli Us Open, ndr). Ho chiuso l’anno al numero 23 del mondo. Molti aspetti positivi si possono trarre dall’anno appena passato. Ma rispetto a quello che avevo programmato di ottenere in campo è stato un po’ deludente. Nel 2021 voglio fare tutto quello che non ho potuto fare nel 2020 ” , ha ribadito Alex.

Avversario di terzo turno, Fabio Fognini

“Gioca un tennis di alto livello. Fabio è nel circuito da molto tempo. È tornato a giocare il suo miglior tennis, lo ha fatto vedere in ATP Cup. Sarà una partita molto dura, ma sono felice di essere al terzo turno e di partecipare agli Australian Open “, ha detto De Minaur.

Luigi Calvo