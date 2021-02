Nadal racconta un curioso episodio: “Una donna oggi mi ha fatto il dito medio …forse era ubriaca” (Video)

Rafa Nadal nella press conference post partita non ha parlato solo del match e delle sue condizioni fisiche, con il problema alla schiena che lo sta preoccupando, ma anche raccontato un bizzarro episodio che è occorso oggi nel corso del match vinto contro Mmoh.

Pare che una donna gli abbia rivolto ripetutamente “il dito medio”, inequivocabile gesto offensivo comprensibile in tutto il mondo. “Non era rivolto all’arbitro, ce l’aveva con me. Non so perché. Scioccato? No, è stato assurdo, divertente… forse aveva bevuto troppo Gin o Tequila…”

Ecco il racconto e la divertita reazione di Nadal nel video condiviso su Twitter dal collego iberico Jose Moron.