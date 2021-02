Australian Open: Le dichiarazioni di Fabio Fognini e Salvatore Caruso

Fabio Fognini : “Ritengo Salvatore un amico e un ottimo giocatore. Nessuno meglio di me può capire la sua reazione a fine partita, perché questo match è girato su pochissimi punti. Se avrò l’opportunità di chiarire con lui lo farò volentieri.

Quello che succede in campo rimane in campo. Capisco la reazione di Salvatore e gli auguro un in bocca al lupo.

La partita di oggi potevo chiuderla prima. Oggi sicuramente non sono contento del mio livello di tennis.

Penso sia normale che avrò il punblico contro nel match contro De Minaur.

Lui gioca un buon tennis ed è in ottima forma. Ha vinto il primo torneo dell’anno e qui a Melbourne non ha perso ancora un set.

Io in questo momento sono solo felice perchè ho vinto ma ho ancora tanto da lavorare e spero di recuperare al meglio per il match di sabato.

Però bisogna essere sinceri perchè non partirò sicuramente favorito”.

Salvatore Caruso : “Forse lì sarei potuto essere più aggressivo o regalare qualcosa di meno ma alla fine sono molto soddisfatto della mia prestazione. Ci sono state sconfitte che in passato ho faticato a digerire. Questa non è una di quelle.

Chiaramente mi brucia. Ma mi porto dietro l’ottimo livello della partita anche se è mancata la ciliegina della vittoria. Quanto alle motivazioni del diverbio diciamo solo che abbiamo avuto delle opinioni diverse. Ci chiariremo, perché è giusto che sia così”.