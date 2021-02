Nadal preoccupato per la schiena: “Se domani il trattamento non funziona, sarò al limite”

Mentre in casa Italia continua a tener banco il battibecco a fine match tra Fognini e Caruso (che ci auguriamo si siano chiariti a freddo negli spogliatoi…), l’aria è a dir poco elettrica anche a casa Spagna. Rafa Nadal oggi ha passeggiato nel suo match di secondo turno, battendo agevolmente il giovane americano Michael Mmoh, ma tutta l’attenzione si è focalizzata non tanto sulla prestazione – allenamento agonistico – quanto sulle condizioni del campionissimo maiorchino. Rafa ha saltato l’ATP Cup per problemi alla schiena, preservando la sua salute in vista degli Australian Open, ma nella conferenza stampa successiva alla partita di oggi si è detto molto preoccupato per il fastidio. Con lo sguardo a dir poco corrucciato, Rafa a spiegato ai microfoni: “Il problema alla schiena? Non è sotto controllo, tutt’altro. Continuo a fare quello che posso in campo, cercando di trovare un modo per andar avanti nelle partite. Era importante stare in campo per il minor tempo possibile durante queste prime partite, ma so che il tempo sta per scadere. Sto sopportando questo dolore da 18-19 giorni e sono consapevole che se non troviamo un modo per eliminarlo, sarà molto difficile per me raggiungere il mio obiettivo qui“. Ovviamente Nadal parla della vittoria, che gli consentirebbe di alzare il 21esimo trofeo Slam, staccando anche Roger Federer.

Continua Rafa: “L’evoluzione del problema alla schiena non è soddisfacente. Abbiamo provato diversi trattamenti e domani sarà un giorno importante perché cercheremo una soluzione con alcuni metodi nuovi. Se non funzionano, mi ritroverò al limite perché già al terzo turno dovrò spingere molto di più. Con tutto il rispetto del mondo per Mmoh, oggi non ero molto sollecitato, quindi ho potuto portare a termine il match senza eccessivi disagi, mi è bastato quel servizio slice, un movimento rilassato che mi da meno problemi”.

Proprio il servizio pare il colpo più penalizzato dall’infortunio. “In una partita tranquilla e senza stress come quella di oggi, riesco a gestire il movimento di servizio che sto facendo, ma so che non sarà sufficiente nelle partite future, dovrò spingere molto di più. Sarebbe importante migliorare per competere al mio livello, sennò sarà dura. Parlo molto del mio problema con Angel Ruiz-Cotorro e il team di medici che abbiamo qui. Non stiamo aspettando un miracolo, ma spero che le cure possano funzionare”.

Per sua fortuna, il tabellone non gli presenta al prossimo turno un ostacolo molto difficile, il britannico Norrie è un buon giocatore (n.69 ATP) ma non sembra dotato di un tennis così esplosivo e soprattutto di una risposta così potente da metterlo alle corde. Certamente all’avanzare del torneo, giocare contro i migliori “senza servizio” o comunque senza poter spingere al massimo potrebbe costituire un ostacolo non da poco per Nadal.

Marco Mazzoni