Australian Open: Fabio Fognini vola al terzo turno. Battuto Salvatore Caruso nel derby italiano (Video con la partita)

Fabio Fognini si aggiudica il derby italiano e vola al terzo turno. Il tennista ligure ha battuto dopo una lotta serrata il tennista siciliano Salvatore Caruso, n.78 ATP, con il punteggio finale di 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 (12) dopo 4 ore di gioco.

Era la partita più attesa di giornata per l’Italtennis. L’incontro, difatti, non ha deluso le aspettative. Nei primi quattro set la partita ha regalato bel tennis a sprazzi. Il livello della partita, però, si è innalzato nel quinto e ultimo set, dove tra vincenti, capovolgimenti nel punteggio, medical time out e match point annullati, in campo si è assistito a un vero e proprio incontro con un altissimo livello emozionale e punte di tennis di alto prestigio.

Alla fine ha avuto la meglio l’esperienza di Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia si era trovato più volte vicino alla conquista dell’incontro, seppur nel super tie break Caruso ha sprecato un vantaggio di 5-1 e poi di 7-5.

Sul finale di partita, purtroppo, abbiamo assistito a un brutto battibecco tra i due giocatori. Caruso lamentava a Fognini, durante la stretta di mano finale, di aver detto qualche parola di troppo sull’ennesima riga colpita dal siciliano durante il super tie break. Purtroppo, la discussione tra i due è proseguita animatamente, senza che gli stessi siano riusciti a chiarirsi.

Al terzo turno Fabio Fognini sfiderà Alex De Minaur, n. 23 ATP, che si è sbarazzato in tre set di Pablo Cuevas.

La cronaca.

Il primo set seguiva l’andamento dei servizi, con tanto equilibrio in campo e qualche errore di troppo dei due tennisti. Nel settimo parziale arrivava la svolta. Caruso strappava il servizio a 30 a Fognini, dopo un errore di dritto del tennista ligure.

Sul 5-4 e servizio per Salvatore, il tennista siciliano apriva il gioco con tre errori non forzati (due di dritto e uno di rovescio) così Fabio aveva tre palle break a sua disposizione. Caruso, con un ace e con due errori di Fognini, salvava le palle break e al primo set point, dopo una risposta di rovescio lungolinea lunga, Salvatore conquistava per 6-4 il primo set.

Nel secondo set Fognini partiva bene, reagiva al contraccolpo del set perso, strappando subito la battuta a Caruso nel secondo gioco e dopo aver tenuto il servizio si portava in vantaggio per 3-0. Nel quinto gioco con Fabio avanti 3-1, Salvatore provava a contro brekkare il suo avversario, ma il ligure annullava due palle break e dopo un game durato sedici punti, “Fogna” teneva il servizio con un rovescio lungo linea, portandosi avanti 4-1. Il quinto gioco diventerà fondamentale nell’economia del set. Infatti sul 2-5 e servizio per il tennista di Avola, il n.17 al mondo azzurro strappava ancora una volta la battuta al suo avversario, dopo un doppio fallo di Salvatore, aggiudicandosi il secondo set per 6-2.

Il terzo set si apriva con un Caruso carico e reattivo. Nel secondo gioco, il tennista siracusano realizzava il break che lo portava in vantaggio sul 2-0. Nel terzo gioco, Caruso ha pure avuto due palle per ottenere il doppio break di vantaggio, ma bravo Fognini a rientrare in partita e tenere il servizio. Nel quinto gioco, Caruso in versione muro, non sbagliava più nulla ed otteneva il doppio break. Il siciliano così conduceva per 4-1 e servizio. Fognini chiamava il medical time out per un problema al piede sinistro. Il siciliano andava a servire per il set sul 5-2. Caruso, dopo aver malamente sbagliato il primo punto dal game (dritto facile in rete), vinceva i successivi quattro punti grazie a un ottimo dritto, un rovescio vincente, un ace e un servizio vincente, aggiudicandosi la terza partita per 6-2.

Nel quarto set la partita ritornava sulla falsa riga del primo set, tanti scambi lottati e game combattuti. Nel secondo gioco Fognini aveva l’opportunità di strappare il servizio al siciliano ma la mancava. Nel sesto gioco sul 3-2 per il tennista ligure, complice qualche errore di troppo di Caruso, l’azzurro ex top 10 strappava la battuta al suo avversario e si issava sul 4-2 e servizio. Sul 5-3 e servizio il tennista di Arma di Taggia teneva a zero il game di battuta, dopo una risposta di dritto lunga di Caruso. Fognini conquistava per 6-3 il quarto set.

Nel quinto set saliva il livello di entrambi i giocatori. Sulla falsa riga del quarto set continuava la lotta in campo, sebbene i giochi scorrevano via veloci, senza game ai vantaggi e senza nessun rischio sui turni di battuta per entrambi. Sul 2-1 Caruso chiamava medical time out per una vescica al piede destro. Sul 2-3 e servizio Fognini, sul 30-0 il tennista siciliano appoggiava male il piede sinistro e chiedeva l’intervento del medical time out. Al siciliano veniva applicato un bendaggio alla pianta del piede sinistro e riprendeva l’incontro senza problematiche fisiche. Sul 3-3 e servizio per il siciliano, il tennista di Avola sotto 15-40 annullava due palle break e si portava sul 4-3. Sul 4-5 e servizio per il ligure, Salvatore si trovava per due volte a due punti dal match, prima sul 15-30 e poi sul 30 pari, dove sbagliava una risposta di rovescio su una seconda di servizio dell’avversario. Fognini impattava sul 5-5. Nell’undicesimo gioco, sul 5-5, il tennista di Avola andava sotto 15-40. La prima palla break la sprecava il ligure con una risposta di diritto malamente sbagliata. La seconda, Salvatore la annullava con un’ottima stop volley di dritto. Alla prima occasione utile, il siciliano teneva il servizio e si portava sul 6-5. Il set decisivo e l’incontro si decideva al super tie break.