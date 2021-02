Australian Open: Parlano Sara Errani e Camila Giorgi. Errani “Non è mai facile giocare con una tennista inforunata”. Giorgi ” “Nel primo set non ho giocato bene perchè non gocavo il mio tennis” (con il video delle partite)

GS Australian Open V. Williams V. Williams 1 0 S. Errani S. Errani 6 6 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

“Si sono contentissima per aver passato le quali ed essere al terzo turno in un torneo che mi piace molto.Sono contenta di come sto giocando e affrontando le partite.Quella di oggi è stata una partita molto strana. Io sono rimasta sempre concentrata e non ho fatto errori come in passato come per esempio a Parigi e mi sono detta stai calma e fai le tue cose.Non è mai facile giocare con una tennista inforunata. Perchè Venus alcune volte tirava fortissimo e serviva a 180 kmh ed altre giocava pianissimo.Non auguro a nessuno di giocare una partita così del genere ma sono molto contenta della vittoria.Con la Hsieh ho giocato già due volte ma era sulla terra quella di venerdì sarà sicuramente una partita diversa.Lei è molto veloce e quest’anno i campi sono molto veloci per questo la partita non sarà facile il mio gioco le da fastidio ma vediamo come andrà.”

GS Australian Open I. Swiatek [15] I. Swiatek [15] 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 2 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Giorgi 40-A 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

“Nel primo set non ho giocato bene perchè non ero istintiva, non giocavo il mio tennis ed ho commesso diversi errori.Poi nel secondo set ho giocato il mio tennis ed ho disputato un discreto parziale.La mia condizione fisica ha inciso ovviamente però va bene lo stesso e vediamo per i prossimi tornei dato che ci saranno tanti avvenimenti ed è una cosa positiva questa.Spero nel 2021 accadano tante cose ma soprattutto giocare il mio tennis e migliorare tatticamente anche se il mio gioco è molto istintivo e non posso migliorlo in questo più di tanto, ma migliorare i punti deboli e anche fisicamente, quello si.Mio padre mi aveva detto di ritirarmi sul 3-2 (problema alla gamba sinistra), però ho voluto provare fino alla fine e credo comunque di aver espresso un buon livello. Ora i medici decideranno qual è la cosa migliore da fare per guarire dall’infortunio”.