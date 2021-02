Australian Open: Dopo quasi sei anni Sara Errani approda al terzo turno in un torneo dello Slam

Sara Errani domina e batte Venus Williams con dei problemi fisici approdando al terzo turno degli Australian Open.

L’azzurra ha superato al secondo turno l’ex n.1 del mondo Venus Williams con il risultato di 0 61 60 in 1 ora e 15 minuti di partita.

Non si è lasciata distrarre Sara che è stata spietata contro la quasi 41 enne americana e le ha concesso solo un game (il quinto gioco del primo set) liquidandola per 61 60.

Al terzo turno Sara affronterà S. Hsieh che ha sconfitto in due set la canadese Bianca Andreescu, n.8 del ranking e del seeding.

“Sono molto contenta anche se non mi piace vincere così: dopo il suo infortunio è stato complicato continuare a giocare. E’ una grandissima campionessa ed è un onore giocare con lei”. – dichiara Sara.

Era dagli Us Open del 2015 che Errani non raggiungeva il terzo turno in uno Slam.

GS Australian Open V. Williams V. Williams 1 0 S. Errani S. Errani 6 6 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2 Ace 04 Doppi falli 363% % primo servizio 82%44% % di punti vinti su primo servizio 75%44% % di punti vinti su secondo servizio 75%0/5 Break point 6/130 Tiebreak vinti 012 Punti vinti in risposta 3234 Punti vinti 591 Giochi vinti 121 N. max giochi vinti di fila 83 N. max punti vinti di fila 422 Punti vinti al servizio 271 Giochi vinti al servizio 6

Il problema fisico di Venus Williams