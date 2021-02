Australian Open: ottimo esordio di Fabio Fognini, domina Herbert in tre set

Ottimo esordio per Fabio Fognini all’Australian Open 2021. L’azzurro domina il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set, 6-4 6-2 6-3 il punteggio a favore dall’azzurro Oltre allo score, già netto a favore di Fabio, è stato il campo a parlare forte e chiaro: Fognini è stato superiore al rivale in ogni settore di gioco. C’è stato solo un filo di apprensione per l’arrivo del trainer in campo dopo solo 5 games, perché a livello di tennis e qualità proprio non c’è stata storia. L’italiano è stato nettamente superiore, più potente, preciso, aggressivo. Ha dominato quasi tutti gli scambi governando il gioco dal centro, proprio da “Fognini DOC”, con i piedi vicinissimi alla riga di fondo sparando cambi di ritmi da destra e da sinistra con grande precisione. Uno spettacolo vero vederlo colpire con tanta sicurezza, a pizzicare le righe e massacrare il rivale in contro piede. Con buon ritmo e cambi continui, non ha mai dato tempo ad Herbert di imbastire una contro mossa, anche perché Fabio ha servito benissimo non concedendo una singola chance al francese, e risposto con altrettanta profondità e qualità.

Un ottimo Fognini, grande ingresso nel torneo e al prossimo turno un derby con Salvo Caruso, match tutto da gustare.

Ecco una breve cronaca del match.

Fognini parte discretamente bene, molto attento nei colpi di inizio gioco, soprattutto in risposta per mettere subito in difesa Herbert (il lato meno forte del suo repertorio). Solido col servizio, veloce nel prendere in mano il gioco, non concede niente nei propri turni di servizio, mentre ottiene palle break sia nel primo che nel terzo game, senza riuscire però a completare l’allungo. Arriva anche il trainer a massaggiare il piede e caviglia destra del ligure al cambio di campo del quinto game, ma per fortuna non sembra niente di grave. Fognini è bravo a tenere buona lunghezza di palla nello scambio e cambiare ritmo all’improvviso, soprattutto col diritto dal centro. Del resto, nello scambio la velocità che può generare Fabio con i colpi è superiore a quella di Herbert. Il primo strappo del match arriva nel “fatidico” settimo game. Herbert inizia male, con un errore in scambio. “Fogna” intuisce che è il momento di spingere, pressa già dalla risposta con palle lunghe al centro, molto precise e veloci, il francese sbaglia. 0-30. Altro scambio condotto dall’azzurro, palle lungo linea veloci nei pressi delle righe, per lo 0-40. Splendido Fabio: risposta cross di rovescio molto stretta, e poi via un lungo linea millimetrico, bellissimo. Break Fognini, avanti 4-3 e servizio, un gioco vinto con testa e classe. Chiude senza patemi il primo set 6-4, al primo set point.

Il secondo set segue il canovaccio del primo parziale: Fognini in controllo, solidissimo al servizio con nessuna palla break concessa anche nel secondo set, e molto reattivo alla risposta. L’azzurro opera due break: nel terzo game, con un paio di diritti improvvisi e velocissimi, a mostrare la sua straordinaria velocità di braccio in accelerazione, e un doppio fallo sul secondo break point; e poi nel settimo game, quando ha annichilito Herbert con un’accelerazione di diritto inside out strettissima e poi un forcing dal centro ingestibile per il rivale, chiuso in avanzamento. 6-2 Fognini, con un doppio break e soprattutto una netta superiorità tecnica.

Il terzo set scorre veloce seguendo i turni di servizio. Herbert non cede, prova a restare aggressivo, ma nel quinto game (ai vantaggi) sparacchia fuori un diritto con troppa fretta, concedendo una palla break all’azzurro. Fabio è chirurgico: lavora lo scambio, muove l’avversario che sbaglia ancora col diritto. Break, avanti 3-2, il match sembra ormai deciso, anche perché il ligure non ha mai perso la concentrazione al servizio, è restato solidissimo e non ha mai concesso una chance per rientrare l’avversario. Avanti 5-3, Herbert serve per allungare il match, ma Fabio vuole chiuderla qua. Sale 15-40, due match point per Fognini. Herbert cancella il primo con un Ace, ma è buono il secondo: risposta cross violenta e precisa, in grandissimo anticipo. Game Set Match Fognini. Bravissimo “Fogna”, lo aspetta un derby tutto azzurro con Salvatore Caruso nel secondo turno. Un Fognini così centrato, se starà bene fisicamente, potrà far strada nel torneo.

GS Australian Open F. Fognini [16] F. Fognini [16] 6 6 6 P. Herbert P. Herbert 4 2 3 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Herbert 30-40 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2 Ace 98 Doppi falli 390% % primo servizio 89%79% % di punti vinti su primo servizio 61%0% % di punti vinti su secondo servizio 67%5/11 Break point 0/00 Tiebreak vinti 034 Punti vinti in risposta 2389 Punti vinti 7318 Giochi vinti 93 N. max giochi vinti di fila 15 N. max punti vinti di fila 555 Punti vinti al servizio 5013 Giochi vinti al servizio 9

Marco Mazzoni