Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio dei Giocatori Italiani impegnati nel Day 2. Sonego e Caruso al secondo turno. Fuori Cecchinato, Seppi e Trevisan (LIVE)

Nella notte italiana esordio amaro per Marco Cecchinato, n.82 del ranking, che si è fatto sorprendere per 36 63 62 62, in poco meno di due ore e un quarto di partita, dallo statunitense Mackenzie McDonald, n.192 ATP, in gara con il ranking protetto.

E’ di Lorenzo Sonego la prima vittoria azzurra agli Australian Open, seguito a ruota da Salvatore Caruso.

All’alba italiana bella vittoria per Lorenzo Sonego, n.35 del ranking e 31 del seeding, che si è imposto 75 64 64, in due ore ed undici minuti di partita, sullo statunitense Sam Querrey, n.52 ATP.

Prima vittoria in carriera agli Australian Open, invece, per Salvatore Caruso, n.78 del ranking, che ha liquidato 62 64 63, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, lo svizzero Henri Laaksonen, n.139 ATP, promosso dalle qualificazioni.

Semaforo rosso per Martina Trevisan nel primo turno degli Australian Open, primo Slam del 2021 in corso sul cemento di Melbourne Park.

La 27enne mancina di Firenze, n.89 del ranking, è stata battuta all’esordio per 63 64, in un’ora e 22 minuti di gioco, dalla russa Ekaterina Alexandrova, n.32 WTA e 29esima testa di serie.

Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno degli Australian Open. Il 35enne di Caldaro si è fermato martedì in mattinata a Melbourne nel suo match d’esordio del primo Slam dell’anno contro l’uruguaiano Pablo Cuevas (ATP 70), dopo due ore e 20 minuti di gioco, in quattro set per 4-6, 6-4, 2-6, 2-6.

Andreas Seppi ha partecipato per la 16° volta agli Australian Open. A Melbourne l’azzurro ha dovuto difendere 45 punti ATP, oggi ha esordito contro l’esperto sudamericano Cuevas. Seppi e Cuevas si erano già affrontati tre volte in carriera, con l’altoatesino che si è imposto sia nel 2010 a Kitzbuhel che nel 2015 nel Masters 1000 di Parigi-Berci. Il sudamericano ha invece battuto Seppi nel 2014 ad Umago.

Negli ultimi otto anni Seppi ha raggiunto in quattro occasioni gli ottavi di finale, l’ultima volta nel 2018. L’ultima eliminazione al primo turno dell’altoatesino risale ben otto anni fa, quando si è dovuto arrendere al francese Richard Gasquet. La partita di Seppi, che ha qualche problemino all’anca, non è partita nel migliore dei modi. Con due break, il numero 108 del mondo è andato subito sotto per 3-0. Seppi ha accorciato le distanze sul 3-2, ma Cuevas ha difeso questo vantaggio, chiudendo poco dopo il set sul 6-4.

La seconda frazione di gioco era invece molto equilibrata. Fino al 5-4 per Seppi entrambi i tennisti hanno portato a casa i loro turni di battuta. Poi nel decimo gioco l’azzurro ha conquistato il break decisivo per il 6-4.

Nel terzo set Cuevas ha subito piazzato il break del 2-1. Il sudamericano ha controllato questo vantaggio e sul 4-2 ha strappato un’altra volta il servizio a Seppi. Nel gioco successivo il numero 70 delle classifiche mondiali ha sfruttato il suo primo set point per il 6-2.

Seppi non si è più ripreso da questo colpo. Fino al 2-2 l’altoatesino è rimasto in partita, poi ha incassato il primo break. Cuevas ha allungato sul 4-2 e subito dopo ha tolto nuovamente il turno di battuta a Seppi, spianando così la strada per la conquista del match. Dopo due ore e 20 minuti di gioco l’esperto tennista uruguaiano ha chiuso la partita sul 6-2 finale.

Australian Open – 2° Turno

(31) Lorenzo Sonego (ITA) c. Feliciano Lopez (ESP)

Salvatore Caruso (ITA) c. vinc. (16) Fabio Fognini (ITA)-Pierre-Hugues Herbert (FRA)

(q) Sara Errani (ITA) c. Venus Williams (USA)

Camila Giorgi (ITA) c. (15) Iga Swiatek (POL)

Australian Open – 1° Turno

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

K. Anderson vs (9) M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3inc. J. Paolini vs (6) Ka. Pliskova



GS Australian Open J. Paolini J. Paolini 0 0 1 Ka. Pliskova [6] • Ka. Pliskova [6] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ka. Pliskova 1-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3inc. (16) F. Fognini vs P. Herbert



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1inc. M. McDonald vs M. Cecchinato



GS Australian Open M. McDonald M. McDonald 3 6 6 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 6 3 2 2 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

14 Ace 33 Doppi falli 865% % primo servizio 65%79% % di punti vinti su primo servizio 69%60% % di punti vinti su secondo servizio 47%6/11 Break point 2/70 Tiebreak vinti 048 Punti vinti in risposta 28115 Punti vinti 9421 Giochi vinti 135 N. max giochi vinti di fila 48 N. max punti vinti di fila 667 Punti vinti al servizio 6615 Giochi vinti al servizio 11

2inc. P. Cuevas vs A. Seppi



GS Australian Open P. Cuevas P. Cuevas 6 4 6 6 A. Seppi A. Seppi 4 6 2 2 Vincitore: P. Cuevas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 15-15 0-40 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Cuevas 30-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

10 Ace 71 Doppi falli 361% % primo servizio 51%79% % di punti vinti su primo servizio 66%61% % di punti vinti su secondo servizio 58%6/6 Break point 2/30 Tiebreak vinti 041 Punti vinti in risposta 29113 Punti vinti 9222 Giochi vinti 145 N. max giochi vinti di fila 39 N. max punti vinti di fila 772 Punti vinti al servizio 6316 Giochi vinti al servizio 12

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

3inc. S. Querrey vs (31) L. Sonego



GS Australian Open S. Querrey S. Querrey 5 4 4 L. Sonego L. Sonego 7 6 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Sonego 40-15 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

10 Ace 116 Doppi falli 455% % primo servizio 59%77% % di punti vinti su primo servizio 77%55% % di punti vinti su secondo servizio 70%0/2 Break point 3/100 Tiebreak vinti 029 Punti vinti in risposta 3591 Punti vinti 10713 Giochi vinti 191 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 962 Punti vinti al servizio 7213 Giochi vinti al servizio 16

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

2inc. M. Trevisan vs (29) E. Alexandrova



GS Australian Open M. Trevisan M. Trevisan 3 4 E. Alexandrova E. Alexandrova 6 6 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Trevisan A-40 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2 Ace 63 Doppi falli 968% % primo servizio 48%50% % di punti vinti su primo servizio 83%58% % di punti vinti su secondo servizio 57%2/4 Break point 5/100 Tiebreak vinti 024 Punti vinti in risposta 3458 Punti vinti 727 Giochi vinti 121 N. max giochi vinti di fila 34 N. max punti vinti di fila 734 Punti vinti al servizio 385 Giochi vinti al servizio 7

3inc. (Q) H. Laaksonen vs S. Caruso



GS Australian Open H. Laaksonen [15] H. Laaksonen [15] 2 4 3 S. Caruso S. Caruso 6 6 6 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Laaksonen 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 S. Caruso 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

8 Ace 48 Doppi falli 062% % primo servizio 62%64% % di punti vinti su primo servizio 80%33% % di punti vinti su secondo servizio 46%2/4 Break point 7/180 Tiebreak vinti 024 Punti vinti in risposta 5073 Punti vinti 1009 Giochi vinti 182 N. max giochi vinti di fila 56 N. max punti vinti di fila 949 Punti vinti al servizio 507 Giochi vinti al servizio 11

4inc. M. Barthel vs (Q) E. Cocciaretto