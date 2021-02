Australian Open: che cuore Sinner! Parte fortissimo, accusa la fatica ma non molla fino all’ultima palla. Shapovalov vince al quinto set

Il cuore di un campione non è misurabile. Oggi Jannik Sinner ha dimostrato non solo di essere un prossimo campione ma anche di possedere un cuore immenso. Come ti spieghi la sua reazione, sotto due set a uno a pochi games dalla sconfitta, con una tonnellata di fatica sulle gambe (e nella testa) dopo la lunghissima e vincente cavalcata della scorsa settimana? Te lo spieghi tornando all’inizio: un campione non molla mai, odia perdere, è capace di andare oltre l’ostacolo, oltre la fatica, oltre il dolore, per portare a casa una vittoria possibile. Sinner aveva iniziato la partita vs. Shapovalov impressionando per qualità e quantità del suo gioco. Sul finire del secondo set il suo serbatoio è andato in riserva, tutto si è come afflosciato nel suo gioco, tanto che “Shapo” ha messo la freccia ed è scappato via. E sappiamo che qualità di gioco riesce ad esprimere il canadese. Quando la partita pareva ormai compromessa, sotto di un break nel quarto, Jannik all’improvviso ha tirato un rovescio lungo linea potente, preciso, in avanzamento. Uno di quelli che gli avevano consentito di dominare l’inizio partita. Ha guardato la sua racchetta, ha guardato il suo angolo, ha sentito dentro di sé un impeto, la fiamma si accende di nuovo. GO, è il momento, adesso o mai più. È tornato di forza in partita, si è ripreso la partita e non l’ha mollata più sino alla fine. Questo il racconto emozionale di una partita che Sinner alla fine ha perso 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 ma che ci lascia l’ennesima conferma di che razza di tennista ed agonista sia l’azzurro.

Riccardo Piatti aveva dichiarato ieri in una bella intervista a Supertennis che far fatica è ottimo in questa fase di apprendimento di Jannik, perché per arrivare in vetta è necessario accumulare esperienza nelle condizioni più difficili possibili, per saperle gestire. Tutto giusto, concordiamo al 100%, tuttavia la grande fatica accumulata la scorsa settimana è costata quella fase “no” nella parte centrale dell’incontro che ha riportato in partita l’avversario e gli è costata, alla fine, la sconfitta. Jannik aveva iniziato il match in modo straordinario. È evidente che con il massimo della brillantezza ed energia, questa partita l’avrebbe portata a casa. Del resto Sinner sarà per tutta la carriera assai “dipendente” dalla miglior condizione fisica. Vale per tutti, ma ancor più per un tennista come lui, uno che per produrre il suo miglior tennis ha bisogno della miglior efficienza fisica per arrivare sulla palla e costruire tennis in spinta e progressione, con potenza, intensità e precisione.

L’inizio di partita è stato impressionante. Di fronte ad un tennista esplosivo, creativo ed imprevedibile come Shapovalov, Sinner ha risposto con una sostanza e qualità da campione. È stato bravissimo a fare un passo avanti sul primo colpo più corto del canadese ed entrare a tutta, chiudendo il rivale nell’angolo, sia col diritto che col rovescio, colpendo soprattutto dal centro. Jannik ha messo in pratica una tattica molto efficace per disinnescare il tennis brillante di Denis: drive lunghissimi, potenti, che il rivale non riesce non solo a rigiocare con anticipo, ma sui quali deve “difendersi”. Affrontando queste palle, il canadese non può essere creativo in spinta, e finisce per accorciare o sbagliare forzando. Sinner non ha lasciato tempo a “Shapo” per creare il suo tennis brillante, lo ha messo immediatamente sotto pressione. Impressiona la stabilità con cui Sinner spinge arrivando in corsa su palle veloci e cariche di spin proposte dal rivale, passando agilmente da difesa ad attacco; quando comanda, accelera col rovescio con precisione, entra di potenza col diritto, generando così da entrambi i lati bordate ingestibili.

Tutto bello, tutto è filato liscio come in un film con grandi effetti speciali, finché “ne ha avuta di birra in corpo”. Nella fase finale del secondo set, è arrivato purtroppo il prevedibile calo fisico, con il servizio che ha perso fluidità, le gambe un filo in ritardo, i colpi meno intensi. Insieme alle poche chance di break trasformate, ecco la fase negativa – durata fino a metà del quarto set – che gli costata la sconfitta. Sinner è diventato meno reattivo, più fatica a fare il primo e l’ultimo passo per trovare la miglior posizione sulla palla, perdendo una delle caratteristiche fondamentali nel suo tennis, equilibrio e capacità di spinta. Ha perso così un metro di campo, lasciando “Shapo” controllare lo scambio, mentre nella prima parte del match era quasi sempre l’azzurro in controllo. Shapovalov è stato a tratti troppo falloso, ma tutto è venuto dai “problemi” creati dal gioco solido, potente e preciso di Sinner. Poi è stato bravo il canadese a prendere in mano la partita quando Jannik è calato, ma ha tremato più volte, confermando come la stabilità mentale ancora non sia una delle sue qualità migliori e lo penalizzi contro i migliori. Unica nota negativa di tutto l’incontro per l’azzurro, le troppe palle break non convertite. Su molte ha servito bene Denis, ma in quest’aspetto Sinner deve crescere. Una vittoria sarebbe stata straordinaria, ma resta la prestazione straordinaria di Sinner, altri mattoncini dorati nella costruzione del campione.

Ecco la cronaca del match, con i fatti salienti.

Si inizia con Jannik al servizio. Servizio, diritto e via avanti. Subito aggressivo Sinner. Risponde Shapovalov con un rovescio cross vincente dal centro, gran colpo. Il match promette spettacolo tra due giocatori molto diversi come caratteristiche. L’azzurro strappa subito il servizio a “Shapo”, avanti 2-0 e poi 3-0, inizio davvero solido per l’azzurro. Una macchina infernale Sinner, nel sesto gioco disegna il campo con diritto cross e poi accelerazione di rovescio lungo linea. È palla break per il 5-1, Shapovalov si salva con un Ace al centro. Denis non riesce ad incidere alla risposta, Sinner non gl lascia il tempo per spingere, tanto che “Shapo” forza soluzioni azzardate per uscire dalla morsa dell’azzurro, sbagliando troppo. In mezz’ora di gioco, Jannik domina avanti 5-2. Sul 5-3 l’azzurro serve per chiudere il primo set. Denis molla tutto, entra in risposta e via avanti. 15-30, e non entra la prima. Il canadese prende in mano lo scambio, ma Jannik regge in difesa ed aggredisce il tentativo di smorzata con un tocco di rovescio a chiudere. Segue un diritto in contro piede dal centro bellissimo, lungo e improvviso, che gli regala il primo set point. In rete la risposta di Shapovalov, 6-3 Sinner. Eccellente primo set, pochi errori, tanta sostanza, tennis potente e razionale.

Il secondo set, con Denis al servizio, inizia con lo stesso canovaccio del primo: prova a spingere ma in modo disordinato, perché Sinner lo travolge con palle lunghe, potenti, precise, e non gli lascia tempo di sparare le sue accelerazioni fulminanti, non gli lascia spazio per creare. Immediate palle break per l’azzurro, ben tre (non consecutive), ma si salva Denis col servizio. Anche nel terzo game Shapovalov va sotto 0-30, è costretto a spremere al massimo il servizio per restare agganciato al treno-Sinner, tra Ace salvifici e prime a tutto rischio. “C’mooon” a molti decibel per Denis sul punto che gli vale il 2-1, cerca di scuotersi, di far sentire la propria presenza in campo, tanto che inizia il quarto gioco a tutta in risposta. Sale 0-30, cerca di mettere pressione a Sinner, ma Jannik lo guarda di sfuggita, la sua testa è totalmente immersa nel suo gioco e non si scompone di fronte alla sfuriata del rivale. Con una seconda carica provoca l’erroraccio di “Shapo”. È un momento di grande spettacolo, perché il canadese è super-aggressivo, ma Sinner è un vero “muro”. Come nel quinto punto del game, con un attacco ottimo di Shapovalov punito da un passante in avanzamento dell’azzurro. 2 pari, gran match in questa fase, Denis ha alzato il livello, Jannik non cede di un millimetro. Il match avanza seguendo i turni di servizio, tra giocate spettacolari e tanta “sostanza” di Sinner. Nell’ottavo game arrivano le prime palle break concesse dall’azzurro nel match. Niente col servizio, ha commesso anche un paio di errori in scambio. 15-40. Cancella la prima sparando un rovescio cross strepitoso per angolo e timing; spedisce largo un diritto in recupero estremo, dopo esser stato sballottato dal canadese, molto positivo in questa fase. 5-3 Shapovalov, per la prima volta avanti nel match. Chiude Denis con una bella volee di rovescio. 6-3 Shapovalov, peccato per l’improvviso calo al servizio e nell'”energia” generale dell’azzurro, sofferto nell’ottavo game.

Terzo set, Sinner al servizio, ma la battuta non riprende ritmo. Shapovalov pressa in risposta e si porta avanti 30-40, immediata palla break. Si salva Jannik con una bella prima al centro. scatta avanti 1-0 l’azzurro. Denis si “imballa” un po’ nel secondo game, forza col diritto e commette due doppi falli, concedendo tre palle break all’azzurro (non consecutive). Spreca una grande chance sulla terza Jannik, si era costruito benissimo il punto fin dalla risposta, ma affossa un colpo in rete quando era in controllo. È una fase più caotica del match, si sbaglia di più, la tensione è alta. 1 pari, dopo un game di ben 16 punti. Il bilancio delle palle break è in questo momento 1 su 11 per l’azzurro, trasformata solo una all’avvio. Quinto game, Sinner è in difficoltà. Spinge con meno lunghezza, non riesce più a sfondare “Shapo” o portarlo all’errore, ed lui è sbagliare per primo. Crolla 15-40, ma si salva ritrovando dinamismo e profondità, mentre scattano le due ore di gioco. Capitola Jannik alla terza palla break, un doppio fallo gli costa il game. Shapovalov (bravo in difesa) scappa avanti 3-2 e servizio. L’azzurro non crolla, lotta su ogni palla, ma ormai la sua intensità è calata, gli errori più frequenti, la partita è in mano di Denis, sia per il gioco che nella sua inerzia. Shapovalov strappa di nuovo il servizio sul 4-2, vola a servire per chiudere il terzo parziale. Non trema, ora il suo braccio è sciolto, a zero chiude 6-2 e soprattutto avanti due set a uno. 12 vincenti a 3 e 13 errori a 15 è lo specchio di un set dominato dal canadese.

Quarto set, inizia l’azzurro alla battuta. Nel terzo game si va ai vantaggi, Shapovalov ottiene una chance di break. Sinner commette un sanguinoso doppio fallo, cedendo il servizio. Consolida il vantaggio Denis, volando avanti 3-1. Jannik qua è bravissimo a non crollare, resta in scia salendo 2-3, e nel sesto game ha uno scatto d’orgoglio. Ritrova lunghezza in risposta, entra in campo col rovescio e trova un paio di accelerazioni notevoli. Il canadese si irrigidisce, commette un doppio fallo sullo 0-30, concedendo così tre palle break consecutive. Con due Ace cancella le prime due, ma niente può sull’accelerazione di diritto fulminante sulla terza. Sinner torna nel match, 3 pari. Ritrova il servizio, spinge col diritto e fa il pugno verso il suo angolo Jannik, è tornato fisicamente in partita dopo un evidente calo energetico. Un Ace gli regala il punto del 4-3, Sinner avanti nel set. Denis è in confusione, sul 30 pari si prende un rischio enorme col diritto, che finisce lungo. Palla del 5-3 per Jannik! Bravo il canadese a giocarlo d’attacco, si salva con classe. 4 pari e 5-4 per Sinner. Shapovalov va a servire per restare nel set, ma è l’azzurro a salire in cattedra. Prima un gran passante cross di diritto, poi spinge e chiude in avanti. 0-30, a due punti dal quarto set. Lungo scambio, comanda l’azzurro e forza all’errore il canadese. 0-40, ma soprattutto tre set point Sinner! Sfortunato nella prima, il nastro spedisce largo un passante che sarebbe stato vincente; OK la terza, un diritto di Denis, sparato con troppa fretta, muore in rete. 6-4 Sinner, il match si deciderà nel quinto set. Che reazione, che cuore Jannik. Denis invece è in preda ad un raptus di rabbia contro il giudice di sedia (che gli impedisce di andare in bagno mancando un assistente che lo accompagni), e si fa massaggiare dal trainer alla spalla.

Quinto set, Jannik inizia alla battuta, si va ai vantaggi. C’è grande intensità, è bravo Denis a tagliare il campo e correre avanti. Si procura una palla break, ed il break arriva grazie ad una “stecca” di diritto del’altoatesino. Cede il servizio Sinner, non è riuscito a sfruttare ben tre palle game. Denis prova anche un paio di servizi da sotto, visto che l’azzurro da un po’ staziona ben dietro alla risposta. 2-0 “Shapo”. Resta in scia Jannik, fa il pugno, anche se è costretto a rimontare, ci crede, è presente, tanto che si procura una palla del contro break già nel quarto game. Bravo qua Denis a giocarsela d’attacco, senza tremare. 3-1 Shapovalov, peccato per l’ennesima palla break non trasformata, ma l’avversario ha servito davvero bene. Il set scorre veloce, si arriva a 5-4 Shapo, il canadese serve per chiudere il match. 30 pari, la tensione è alle stelle. Lungo scambio, Sinner mette il pilota automatico ma la sua palla non è lunghissima… Denis entra in campo e chiude di volo. Match point Shapovalov. Prova un serve and volley troppo garibaldino, una demi volee difficilissima vola via. Arriva un clamoroso doppio fallo, la tensione divora “Shapo”. Palla break Sinner!!! Attacca ancora il canadese dopo un servizio esterno, il passante era difficilissimo e vola di poco largo. Una bella prima al centro regala a Denis il secondo match point. 3h e 59 minuti. Il diritto di Shapovalov flirta con la riga, Game Set Match. Denis vince con merito una bellissima partita, ma Sinner esce a testa altissima, con la consapevolezza di aver giocato un gran tennis, con testa e tantissimo cuore. Un match da cui ha imparato moltissimo, che gli servirà per le prossime grandi sfide.

Marco Mazzoni

(11) D. Shapovalov vs J. Sinner



GS Australian Open D. Shapovalov [11] D. Shapovalov [11] 3 6 6 4 6 J. Sinner J. Sinner 6 3 2 6 4 Vincitore: D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Sinner 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

11 Ace 48 Doppi falli 463% % primo servizio 71%77% % di punti vinti su primo servizio 65%53% % di punti vinti su secondo servizio 56%5/10 Break point 3/180 Tiebreak vinti 049 Punti vinti in risposta 44130 Punti vinti 12020 Giochi vinti 17