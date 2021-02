La Tennis Training si arricchisce con l’esperienza di Giampaolo Coppo

Cresce l’organico tecnico della Tennis Training School, che da qualche mese può contare su un’ulteriore figura di grande spessore umano e professionale.

Stiamo parlando del tecnico nazionale e coach WTA Giampaolo Coppo, una laurea in Filosofia ed una in Psicologia e uno dei maestri più esperti del panorama nazionale, che, nel corso della sua carriera, ha allenato tanti nomi illustri del tennis tricolore, da Davide Sanguinetti a Vincenzo Santopadre, passando per Francesca Schiavone, Tatiana Garbin e Mara Santangelo.

“Il suo inserimento è stato preziosissimo – spiega il direttore tecnico Fabio Gorietti – considerato quanto ha aggiunto dal punto di vista tecnico e mentale grazie alla sua esperienza nell’allenamento di tennisti di alto livello. Un innesto che ha fatto si che aumentasse l’armonia nel gruppo dei maestri, e più in generale ha portato ad una crescita di tecnici e ragazzi, tutti molto coinvolti dal suo modo di operare”.

Giampaolo che è responsabile nazionale per conto della Federazione del settore Wheelchair e docente per i corsi dei Tecnici e Maestri federali, collabora anche nel settore degli Under 16 nazionali.

“In questa fase della mia carriera – spiega Coppo – lavoro solo nei posti in cui mi sento completamente a casa, luoghi in cui mi piace mettere a disposizione la mia esperienza con quelle persone con cui ho stabilito un legame importante nel tempo e Fabio Gorietti è sicuramente uno dei miei migliori amici nel circuito. Già prima di giugno lo sono venuto a trovare molto spesso qui a Foligno, e siamo stati in campo insieme, per cui è venuto naturale instaurare questa collaborazione.

Per quanto mi riguarda – prosegue – cerco di passare tutto quello che so a Fabio e ai maestri, fermo restando che poi sono loro a trovare la quadra con i giocatori. Quello che mi ha colpito è che qui alla Tennis Training, pur non avendo lavorato sempre insieme, la logica e l’approccio è assolutamente compatibile e questo rende tutto più semplice e divertente.”