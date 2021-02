ATP Cup: LIVE le Semifinali. LIVE Italia vs Spagna

ATP Cup (Australia), cemento – Semifinali



1. Jan-Lennard Struffvs Andrey Rublev

2. Alexander Zverev vs Daniil Medvedev



3. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Evgeny Donskoy / Aslan Karatsev



1. Fabio Fogninivs Pablo Carreno Busta

2. Matteo Berrettini vs Roberto Bautista Agut



3. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Pablo Carreno Busta / Marcel Granollers



Rod Laver Arena – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 05:30 pm)

ARGENTINA-GIAPPONE – Gruppo D – Ininfluente per il torneo

4. Guido Pella vs Yoshihito Nishioka (non prima ore: 07:30)



5. Diego Schwartzman vs Kei Nishikori (non prima ore: 09:00)



6. Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos vs Ben McLachlan / Yoshihito Nishioka



