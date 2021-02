La programmazione folle di Melbourne: Serena Williams non gioca le semifinali. Stan Wawrinka i quarti

Serena Williams, 39 anni, ha annunciato questo venerdì che non parteciperà alle semifinali dello Yarra Valley Classic, torneo WTA 500 di Melbourne, poche ore dopo essersi qualificata per le prime quattro con una vittoria sulla connazionale Danielle Collins.

Williams, numero 11 del mondo, avrebbe dovuto affrontare l’australiana Ashleigh Barty in semifinale, ma ha scelto di non andare in campo a causa di un fastidio alla spalla, preferendo non rischiare a così pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2021.

Con questa situazione, Barty, 24 anni, avanza in finale in questo torneo e attende l’esito dell’altra semifinale, che si giocherà sabato tra la spagnola Garbiñe Muguruza e la ceca Marketa Vondrousova.

Stan Wawrinka non è sceso in campo per affrontare il francese Jérémy Chardy nei quarti di finale del Murray River Open di Melbourne.

Lo svizzero era verosimilmente affaticato dopo la maratona negli ottavi, conclusa circa un’ora prima, contro Alex Bolt , sconfitto per 6-4 4-6 7-6 (7/5) dopo ben 2h24′ di gioco. Nella sfida con l’australiano Stan ha sfiorato due volte l’eliminazione nel terzo set, dapprima quando si è trovato in ritardo per 5-3 e poi quando è finito sotto per 4-3 nel tie-break, ma in entrambe le occasioni ha saputo trovare le risorse per recuperare. Il suo torneo è però finito lì, visto che due incontri in un solo giorno sarebbero stati troppi.