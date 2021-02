ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) – (Murray River Open) e ATP Cup: Il programma di Sabato 06 Febbraio. La Semifinale dell’Italia e Sinner e Travaglia a Melbourne

ATP Cup (Australia), cemento

SEMIFINALI

Germania vs. Russia

Spagna vs. Italia

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Struff vs Rublev

2. Zverev vs Medvedev

3. K. Krawietz/A. Mies vs E. Donskoy/A. Karatsev

ARGENTINA-GIAPPONE – Gruppo D – Ininfluente per il torneo

4. G. Pella vs Y. Nishioka (non prima ore: 07:30)

5. D. Schwartzman vs K. Nishikori (non prima ore: 09:00)

6. M. Gonzalez/H. Zeballos vs B. Mclachlan/Y. Nishioka

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pablo Carreno Busta vs F. Fognini

2. Roberto Bautista Agut vs M. Berrettini

3. Pablo Carreno Busta / Marcel Granollers vs S. Bolelli/A. Vavassori

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento

1. Thiago Monteirovs Stefano Travaglia2. [4] Jannik Sinnervs [2] Karen Khachanov3. Hubert Hurkacz/ Jannik Sinnervs Matthew Ebden/ John-Patrick Smith

Court 7 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [5] Marcus Daniell / Michael Venus vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [6] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

4. [8] Alexander Bublik / Andrey Golubev vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares

ATP 250: Melbourne (Murray River Open) (Australia), cemento

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [6] Sander Gille / Joran Vliegen

Court 3 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 02:30 pm)

1. Jeremy Chardy vs [8] Daniel Evans

2. [3] Felix Auger-Aliassime vs Corentin Moutet

3. [5] Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [2] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot

Court 6 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez vs Cameron Norrie / Jonny O’Mara

Court 7 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 12:30 pm)

2inc. [4] Marcelo Melo / Horia Tecau vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar