Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Stefano Travaglia. L’azzurro è in semifinale nel torneo ATP 250 di Melbourne (Great Ocean Road Open)

Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Stefano Travaglia che ha conquistato questa mattina l’accesso alle semifinali nel torneo ATP 250 di Melbourne (Great Ocean Road Open).

L’azzurro, n.71 ATP, nella notte italiana ha battuto al secondo turno per 61 75, in appena 67 minuti di gioco, il kazako Alexander Bublik, n.45 ATP ed ottavo favorito del seeding. Dopo una prima frazione a senso unico, nel secondo set “Steto” è stato bravo a recuperare dal 3-5 infilando un parziale di quattro giochi consecutivi.

Poi nella mattinata italiana ha sconfitto nei quarti di finale per 36 63 75, in due ore esatte di partita, il polacco Hubert Hurkacz, n.29 ATP e terzo favorito del seeding, che a gennaio a Delray Beach ha conquistato il suo secondo titolo in carriera.

Da segnalare che Stefano nel terzo e decisivo set è stato sotto nel punteggio per 1 a 3, 30 pari con il polacco al servizio ma qui ha messo a segno il controbreak mel quinto gioco (a 30).

Sul 5 pari poi, dal 30-15 e servizio per Hurkacz, conquistava ben sette punti consecutivi, piazziando il break e chiudendo la partita nel game successivo per 7 a 5.

In semifinale sfiderà il brasiliano Thiago Monteiro classe 1994 e n.83 ATP.

QF [3] Hubert Hurkacz vs Stefano Travaglia



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Hurkacz H. Hurkacz H. 6 3 5 Travaglia S. Travaglia S. 3 6 7 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Travaglia S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6 Ace 31 Doppi falli 668% % primo servizio 57%70% % di punti vinti su primo servizio 67%48% % di punti vinti su secondo servizio 68%4/8 Break point 5/60 Tiebreak vinti 035 Punti vinti in risposta 3186 Punti vinti 9014 Giochi vinti 163 N. max giochi vinti di fila 35 N. max punti vinti di fila 751 Punti vinti al servizio 5910 Giochi vinti al servizio 11

2T Stefano Travaglia vs [8] Alexander Bublik



ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Travaglia S. Travaglia S. 6 7 Bublik A. Bublik A. 1 5 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Bublik A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Travaglia S. 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Bublik A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Bublik A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

10 Ace 92 Doppi falli 558% % primo servizio 62%78% % di punti vinti su primo servizio 58%57% % di punti vinti su secondo servizio 56%5/11 Break point 1/20 Tiebreak vinti 029 Punti vinti in risposta 1866 Punti vinti 5013 Giochi vinti 64 N. max giochi vinti di fila 26 N. max punti vinti di fila 637 Punti vinti al servizio 328 Giochi vinti al servizio 5