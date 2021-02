Australian Open: Sorteggio italiani. Berrettini ed il confronto con Kevin Anderson. Sinner contro Shapovalov. Seppi al 62 esimo slam consecutivo in carriera

Nella notte tra domenica e lunedì iniziano sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana, gli Australian Open, primo torneo Grand Slam della stagione.

Matteo Berrettini, n.10 del ranking, che debutta contro il sudafricano Kevin Anderson, 34enne di Johannesburg sceso al n.82 del ranking ma top ten solo un anno e mezzo fa prima dell’ennesimo infortunio, alla tredicesima partecipazione a Melbourne dove ha raggiunto gli ottavi per tre edizioni di fila (2013-2015).

Fabio Fognini, n.17 del ranking, se la vedrà con il francese Pierre-Hugues Herbert, 29enne di Schiltingheim n.84 ATP, alla nona presenza nel Major Aussie.

Lorenzo Sonego, n.31 del seeding, avrà di fronte Sam Querrey che nell’ultimo periodo non sta attraversando un grande momento di forma.

Anche per Stefano Travaglia ci sarà un americano. Si tratta di Frances Tiafoe tennista che da il meglio sulle superfici veloci.

Ancora sfida tra Italia e Usa con Marco Cecchinato che affronterà Mackenzie McDonald classe 1995 e n.194 ATP.

Dopo il caso Covid a Melbourne negli ultimi giorni, venerdì alle ore 5 italiana è stato sorteggiato il tabellone principale degli Australian Open. Andreas Seppi, che lunedì è stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Melbourne da Salvatore Caruso, disputerà a Melbourne il suo 63° Grand Slam, il 62° di fila. Da Wimbledon 2005 l’altoatesino ha giocato tutti gli Slam. Solamente lo spagnolo Feliciano Lopez vanta con 74 partecipazioni consecutive una striscia più lunga. Per l’azzurro è invece la 16° partecipazione consecutiva agli Australian Open. Negli ultimi otto anni ha raggiunto quattro volte il quarto turno, nel 2013, 2015, 2017 e 2018, mentre l’anno scorso si è fermato al secondo round, in cinque set tiratissimi, contro lo svizzero Stan Wawrinka. La prossima settimana Seppi dovrà dunque difendere 45 punti ATP.

Il primo ostacolo quest’anno per Seppi, attuale numero 107 del ranking ATP, è il 35enne uruguaiano Pablo Cuevas, che lo precede di 37 posizioni nelle classifiche mondiali. Il caldarese parte leggermente da outsider, ma ha comunque delle ottime chance di passare il turno. Seppi e Cuevas si sono già affrontati tre volte in carriera, con l’altoatesino che si è imposto sia nel 2010 a Kitzbühel che nel 2015 nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il sudamericano ha invece battuto Seppi nel 2014 ad Umago.

Jannik Sinner giocherà a Melbourne il suo sesto Slam in carriera. Sinner, che è ancora impegnato nell’ATP 250 di Melbourne, è stato però molto sfortunato nel sorteggio. Il numero 36 del mondo ha pescato al primo turno il canadese Denis Shapovalov, numero 11 del seeding e 12 del mondo. Il 21enne Shapovalov è una stella del tennis mondiale, ma agli Australian Open non è mai andato oltre il terzo turno. L’anno scorso Sinner si è imposto all’esordio sul qualificato australiano Max Purcell, poi nel secondo turno è stato superato dall’ungherese Marton Fucsovics.

Gianluca Mager alla prova del qualificato Asian Karatsev classe 1993 e n.113 ATP. Un qualificato anche per Salvatore Caruso che se la vedrà con lo svizzero Henri Laaksonen.

Australian Open – 1° Turno Italiani

(9) Matteo Berrettini – Kevin Anderson

(16) Fabio Fognini – Pierre-Hugues Herbert

(31) Lorenzo Sonego – Sam Querrey

Jannik Sinner – (11) Denis Shapovalov

Stefano Travaglia – Frances Tiafoe

Gianluca Mager – (q) Aslan Karatsev

Marco Cecchinato – Mackenzie McDonald

Salvatore Caruso – (q) Henri Laaksonen

Andreas Seppi – Pablo Cuevas