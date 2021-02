Australian Open: Il Tabellone Principale femminile. Cinque italiane presenti. Sorteggio sfortunato per Jasmine Paolini

Australian Open – Parte Alta

(1) A. Barty vs D. Kovinic

S. Sorribes Tormo vs (WC) D. Gavrilova

S. Zheng vs B. Krejcikova

M. Trevisan vs (29) E. Alexandrova

(21) A. Kontaveit vs A. Sasnovich

K. Pliskova vs H. Watson

(Q) F. Jones vs S. Rogers

(Q) O. Danilovic vs (16) P. Martic

(11) B. Bencic vs L. Davis

S. Kuznetsova vs B. Strycova

L. Zhu vs (Q) W. Osuigwe

L. Fernandez vs (18) E. Mertens

(25) K. Muchova vs J. Ostapenko

M. Barthel vs (Q) E. Cocciaretto

D. Collins vs A. Bogdan

J. Paolini vs (6) K. Pliskova

(4) S. Kenin vs (WC) M. Inglis

A. Sevastova vs K. Kanepi

N. Podoroska vs C. McHale

Y. Wang vs (28) D. Vekic

(22) J. Brady vs A. Bolsova

M. Brengle vs (WC) A. Rodionova

(Q) C. Paquet vs (Q) M. Sherif

(Q) K. Juvan vs (13) J. Konta

(12) V. Azarenka vs J. Pegula

(WC) D. Aiava vs (WC) S. Stosur

N. Hibino vs (WC) A. Sharma

K. Mladenovic vs (20) M. Sakkari

(26) Y. Putintseva vs S. Stephens

A. Van Uytvanck vs (Q) C. Burel

C. Gauff vs J. Teichmann

M. Bouzkova vs (5) E. Svitolina

(8) B. Andreescuvs (LL) M. BuzarnescuS. Hsiehvs (Q) T. PironkovaK. Flipkensvs V. Williamsvs (30) Q. Wang

(19) M. Vondrousova vs R. Peterson

(Q) R. Marino vs (WC) K. Birrell

P. Tig vs S. Cirstea

(Q) G. Minnen vs (9) P. Kvitova

(14) G. Muguruza vs (LL) M. Gasparyan

(Q) L. Samsonova vs P. Badosa

Z. Diyas vs T. Zidansek

B. Pera vs (23) A. Kerber

(27) O. Jabeur vs A. Petkovic

(Q) M. Hibi vs (LL) A. Schmiedlova

P. Hercog vs C. Garcia

A. Pavlyuchenkova vs (3) N. Osaka

(7) A. Sabalenka vs V. Kuzmova

K. Boulter vs D. Kasatkina

A. Cornet vs (Q) V. Savinykh

A. Li vs (31) S. Zhang

(24) A. Riske vs A. Potapova

(Q) T. Babos vs (LL) Y. Bonaventure

N. Stojanovic vs I. Begu

L. Siegemund vs (10) S. Williams

(15) I. Swiatek vs A. Rus

Y. Shvedova vs C. Giorgi

F. Ferro vs K. Siniakova

V. Zvonareva vs (17) E. Rybakina

(32) V. Kudermetova vs M. Kostyuk

V. Gracheva vs A. Blinkova

M. Doi vs A. Tomljanovic

(WC) L. Cabrera vs (2) S. Halep