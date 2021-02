ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) : LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale e Quarti di Finale. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [11] Jordan Thompson vs Mario Vilella Martinez



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

4inc. [6] Reilly Opelka OR Botic Van de Zandschulp vs Kevin Anderson OR [2] Karen Khachanov

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kevin Anderson vs [2] Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

3. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [7] Luke Bambridge / Dominic Inglot



Il match deve ancora iniziare

6. [Alt] Roberto Carballes Baena / Pablo Cuevas vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [13] Aljaz Bedene vs [4] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

3. Carlos Alcaraz OR Thiago Monteiro vs [11] Jordan Thompson OR Mario Vilella Martinez

5. [8] Alexander Bublik / Andrey Golubev vs Miomir Kecmanovic / Karen Khachanov (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Carlos Alcaraz vs Thiago Monteiro



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Hubert Hurkacz vs Pablo Cuevas (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Marcus Daniell / Michael Venus vs Federico Delbonis / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Miomir Kecmanovic OR Salvatore Caruso vs [13] Aljaz Bedene OR [4] Jannik Sinner

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [7] Miomir Kecmanovic vs Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Robin Haase / Sam Querrey vs [6] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Max Purcell / Jordan Thompson (non prima ore: 05:00)

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Reilly Opelka vs Botic Van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Stefano Travaglia vs [8] Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Hubert Hurkacz OR Pablo Cuevas vs Stefano Travaglia OR [8] Alexander Bublik