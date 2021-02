Camila Giorgi: “Adoro la moda più dello sport, ma non chiamatemi influencer”

Camila Giorgi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di UbiTennis dopo essersi ritirata nel corso del match di secondo turno dello “Yarra Valley Classic” contro Sofia Kenin a causa di un problema fisico.

La ventinovenne italiana, attuale n.76 del ranking WTA in singolare, è piuttosto attiva nell’ultimo periodo sul proprio account Instagram, dove ha postato (e continuerà a farlo) numerose foto che testimoniano la sua sfrenata passione per il mondo della moda: “Adoro da sempre la moda, mi piace più dello sport e l’ho sempre detto. Mia mamma mi ha sempre espresso questa passione, ma io non posso essere considerata una influencer nonostante l’amore che provo per questo mondo. Chiara Ferragni? Mi piacciono altre bellezze come Brigitte Bardot. Ho fatto foto in intimo ma non sono legate al marchio Giomila che uscirà a breve; quello della moda è un campo che mi affascina tanto e che si può combaciare con il tennis: mi piacerebbe avere un futuro in questo settore e seguire le orme di mia mamma, durante la preparazione invernale ho fatto 6 ore di allenamento al giorno e nel mezzo inserivo le sessioni fotografiche. E’ divertente perché mi permette di staccare un po’”.

“Finché hai un fisico da poter far vedere, approfittane perché poi ad una certa età non si potrà più mostrare: mia mamma mi dice sempre così, ha un gusto unico ed ha apprezzato tantissimo le foto. Mio padre è molto aperto, non dice mai nulla nemmeno se indosso tacchi o minigonne: mi lascia fare tutto purché sia fatto nel modo corretto“, ha concluso la tennista marchigiana.