Periodo sfortunato per Alejandro Davidovich Fokina (Video)

Alejandro Davidovich Fokina è in una spirale di sfortune in questo inizio di stagione.

Dopo che la positività al COVID-19 gli ha impedito di viaggiare in Australia per il primo Grand Slam dell’anno, il giocatore di Malaga ha deciso di giocare diversi tornei dell’ATP Challenger Tour e, in uno di essi, quello di Quimper si è dovuto ritirare per colpa di una distorsione alla caviglia nel match contro il nostro Thomas Fabbiano con lo spagnolo che aveva anche vinto il primo set per 6 a 3 ed aveva una palla break nel terzo gioco del secondo set