E’ tornato Nick Kyrgios! Prima vittoria nel circuito ATP dopo quasi un anno di stop

C’era tantissima attesa, tra semplici appassionati e addetti ai lavori, per il rientro in campo di Nick Kyrgios a quasi un anno dalla sua ultima apparizione ufficiale, datata 26 febbraio 2020 nel torneo ATP 500 di Acapulco (si ritirò all’esordio contro il transalpino Ugo Humbert dopo aver ceduto il primo set per 6-3). Il tennista australiano, attuale numero 47 del ranking ATP in singolare, è tornato alle competizioni nella mattinata di oggi: inserito nel tabellone principale del “Murray River Open“, il tennista di Canberra ha superato Alexandre Muller, n.209 ATP, in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 7-6(4) in quasi due ore di gioco.

Il venticinquenne (classe ’95) è tornato così a vincere un incontro nel circuito professionistico ad oltre un anno dall’ultima volta: il 25 gennaio 2020, al terzo turno degli Australian Open, sconfisse Karen Khachanov in cinque set prima di cedere, quarantotto ore più tardi, a Rafael Nadal.

Al prossimo ostacolo Kyrgios, accreditato della tredicesima testa di serie, se la vedrà con il connazionale Harry Bourchier: entrato in tabellone come alternate al posto di Bernard Tomic, il n.324 del mondo ha regolato al primo turno Marc Polmans con un doppio 6-4.