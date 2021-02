WTA Melbourne (Gippsland Trophy): rimonta vincente di Jasmine Paolini che approda agli ottavi dopo aver annullato due palle match

Seconda vittoria per Jasmine Paolini al “Gippsland Trophy“, uno dei tre tornei WTA 500 programmati questa settimana a Melbourne in modo da consentire alle giocatrici di arrivare preparate all’appuntamento con gli Australian Open dopo le due settimane di quarantena necessarie all’arrivo in Australia.

La giocatrice toscana, classe 1996, ha dato continuità dopo il successo all’esordio su Rebecca Marino, sconfiggendo in rimonta la cinese Qiang Wang, numero 34 del ranking mondiale e decima testa di serie, con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 in poco più di due ore di gioco. Paolini, che si è ritrovata sotto per 6-3 5-2 ed ha dovuto annullare due match point alla sua avversaria, strappa così il pass per gli ottavi di finale della manifestazione, dove ad attenderla ci sarà la ceca Karolina Muchova, ottava favorita del seeding.

Quella ottenuta nella giornata di oggi da Paolini è la quarta vittoria in carriera contro una Top-50 delle classifiche WTA: l’ultimo successo contro una tennista appartenente a questa fascia di ranking risaliva agli Internazionali BNL d’Italia dello scorso anno, quando l’italiana si impose sulla lettone Sevastova per 6-2 6-3.

WTA WTA Melbourne Wang Q. Wang Q. 6 5 4 Paolini J. Paolini J. 3 7 6 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Wang Q. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Wang Q. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Wang Q. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Wang Q. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Paolini J. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Wang Q. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Wang Q. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Wang Q. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Wang Q. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Wang Q. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

12 Ace 16 Doppi falli 231% % primo servizio 47%— % di punti vinti su primo servizio —58% % di punti vinti su secondo servizio 56%4/9 Break point 4/80 Tiebreak vinti 041 Punti vinti in risposta 44103 Punti vinti 10815 Giochi vinti 165 N. max giochi vinti di fila 57 N. max punti vinti di fila 962 Punti vinti al servizio 6411 Giochi vinti al servizio 12