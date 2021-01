ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) e (Murray River Open): Il programma completo di Lunedì 01 Febbraio 2021

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento

5inc. [16] Feliciano Lopezvs Kevin Anderson

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

6inc. Andreas Seppi vs Salvatore Caruso

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [PR] Yen-Hsun Lu vs Aleksandar Vukic

2. Dominik Koepfer vs Christopher O’Connell

3. Norbert Gombos vs [WC] Max Purcell

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [13] Aljaz Bedene vs Yasutaka Uchiyama

4inc. Roberto Carballes Baena vs Stefano Travaglia

Court 15 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

3inc. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner vs Scott Puodziunas / Calum Puttergill

Court 16 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [PR] Kamil Majchrzak vs [12] Laslo Djere

4inc. Andrej Martin vs Soonwoo Kwon

ATP 250: Melbourne (Murray River Open) (Australia), cemento

Margaret Court Arena – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 18:30 am)

2inc. Bernard Tomic vs Marc Polmans

Court 3 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Frances Tiafoe vs Corentin Moutet

2. Mackenzie McDonald vs [14] Richard Gasquet

3. [WC] Jason Kubler vs [9] Lorenzo Sonego

4. [PR] Thanasi Kokkinakis vs Alex Bolt

5. [11] Marin Cilic vs Jeremy Chardy

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

4inc. Pedro Sousa vs [WC] Li Tu

5inc. [WC] Blake Mott vs [12] Albert Ramos-Vinolas

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2. [15] Tommy Paul vs Cameron Norrie

3. [16] Marton Fucsovics vs Marco Cecchinato

5. [10] Adrian Mannarino vs Mikael Ymer

Court 15 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Andrew Harris / Alexei Popyrin vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

Court 16 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

2. Egor Gerasimov vs Lloyd Harris

3. Radu Albot vs Federico Coria

5. Sumit Nagal vs Ricardas Berankis