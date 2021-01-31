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Challenger Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali e Finali. In campo Lorenzo Musetti (LIVEVIDEO)

31/01/2021 05:37 Nessun commento
Lorenzo Musetti ITA, 2002.03.03
Lorenzo Musetti ITA, 2002.03.03

TUR ANTALYA I, Turkey (CL) /80 – Semifinali e Finale

CENTER COURT – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 11:30)
1. [1] Jaume Munar ESP vs Tommy Robredo ESP

Il match deve ancora iniziare

2. [1] Jaume Munar ESP OR Tommy Robredo ESP vs
3. vs [2] Denys Molchanov UKR / Aleksandr Nedovyesov KAZ


COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)
1. [WC] Cem Ilkel TUR vs [LL] Tomas Martin Etcheverry ARG QF

CH CH Antalya 1
Robredo T.
6
6
Ajdukovic D.
1
4
Vincitore: Robredo T.
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2. [WC] Cem Ilkel TUR OR [LL] Tomas Martin Etcheverry ARG vs [5] Lorenzo Musetti ITA (non prima ore: 09:30)

Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Alessandro Giannessi ITA / Lorenzo Musetti ITA vs Leonardo Mayer ARG / Juan Pablo Varillas PER (non prima ore: 11:00)

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Luis David Martinez VEN / David Vega Hernandez ESP vs [Alt] Alessandro Giannessi ITA / Lorenzo Musetti ITA OR Leonardo Mayer ARG / Juan Pablo Varillas PER

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