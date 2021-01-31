Challenger Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali e Finali. In campo Lorenzo Musetti (LIVEVIDEO)
ANTALYA I, Turkey (CL) /80 – Semifinali e Finale
CENTER COURT – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 11:30)
1. [1] Jaume Munar vs Tommy Robredo
2. [1] Jaume Munar OR Tommy Robredo vs
3. vs [2] Denys Molchanov / Aleksandr Nedovyesov
COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)
1. [WC] Cem Ilkel vs [LL] Tomas Martin Etcheverry QF
2. [WC] Cem Ilkel OR [LL] Tomas Martin Etcheverry vs [5] Lorenzo Musetti (non prima ore: 09:30)
3. [Alt] Alessandro Giannessi / Lorenzo Musetti vs Leonardo Mayer / Juan Pablo Varillas (non prima ore: 11:00)
4. [1] Luis David Martinez / David Vega Hernandez vs [Alt] Alessandro Giannessi / Lorenzo Musetti OR Leonardo Mayer / Juan Pablo Varillas
TAG: Challenger Antalya, Challenger Antalya 2021, Lorenzo Musetti
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