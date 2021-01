ATP Melbourne 2 (Murray River Open): Il Main Draw. Due azzurri al via

ATP 250 Melbourne 2 (Murray River Open) – Parte Alta

(1) Wawrinka, Stan vs Bye

Londero, Juan Ignacio vs Kukushkin, Mikhail

(PR) Kokkinakis, Thanasi vs Bolt, Alex

McDonald, Mackenzie vs (14) Gasquet, Richard

(11) Cilic, Marin vs Chardy, Jeremy

Ymer, Elias vs Simon, Gilles

Albot, Radu vs Coria, Federico

Bye vs (6) Fritz, Taylor

(4) Coric, Borna vs Bye

Troicki, Viktor vs Ruusuvuori, Emil

Tomic, Bernard vs Polmans, Marc

Muller, Alexandre vs (13) Kyrgios, Nick

(10) Mannarino, Adrian vs Ymer, Mikael

Giron, Marcos vs Mmoh, Michael

Sousa, Pedro vs (WC) Tu, Li

Bye vs (8) Evans, Daniel

ATP 250 Melbourne 2 (Murray River Open) – Parte Bassa

(5) Ruud, Casper vs Bye

Ferreira Silva, Frederico vs Vesely, Jiri

Nagal, Sumit vs Berankis, Ricardas

(WC) Kubler, Jason vs (9) Sonego, Lorenzo

(16) Fucsovics, Marton vs Cecchinato, Marco

Gerasimov, Egor vs Harris, Lloyd

Sugita, Yuichi vs Halys, Quentin

Bye vs (3) Auger-Aliassime, Felix

(7) Humbert, Ugo vs Bye

Duckworth, James vs Machac, Tomas

Tiafoe, Frances vs Moutet, Corentin

(WC) Mott, Blake vs (12) Ramos-Vinolas, Albert

(15) Paul, Tommy vs Norrie, Cameron

Gojo, Borna vs Popyrin, Alexei

(WC) Harris, Andrew vs Daniel, Taro

Bye vs (2) Dimitrov, Grigor