Challenger Biella 2, Concepcion e Potchefstroom: Entry list. Andy Murray si iscrive a Biella

Andy Murray, numero 123 del ranking mondiale ed ex n.1 del mondo, inizierà la sua stagione 2021 in un Challenger in Italia, nella città di Biella (2), evento che avrà inizio dal 15 febbraio, durante la seconda settimana degli Australian Open, evento a cui Murray non potrà partecipare.

Il 33enne scozzese si è preparato per mesi per competere nel primo Grand Slam del 2021, ma ha finito per non essere autorizzato a viaggiare a Melbourne perché è risultato positivo al coronavirus alcuni giorni prima dell’imbarco.

Il torneo vanta un bel campo di partecipazione con nomi tra gli altri come quello di Alejandro Davidovich, Lucas Pouille, Sebastian Korda e il nostro Lorenzo Musetti.

15-21 Febbraio 2021

BIELLA II , Italy (IH) /125 (€) 32 Draw, 16D, 16Q

CONCEPCION , Chile (CL) /80 ($) 32 Draw, 16D, 16Q

POTCHEFSTROOM II , South Africa (H) /80 ($) 32 Draw, 16D, 16Q

Alejandro Davidovich Fokina 54

Lucas Pouille 74

Soonwoo Kwon 96

Sebastian Korda 103

Andreas Seppi 106

Kamil Majchrzak 108

Ilya Ivashka 109

Antoine Hoang 119

Damir Dzumhur 120

Evgeny Donskoy 122

Andy Murray 123

Lorenzo Musetti 129

Jason Jung 133

Henri Laaksonen 134

Arthur Rinderknech 135

Federico Gaio 136

Oscar Otte 141

Mohamed Safwat 147

Danilo Petrovic 149

Peter Gojowczyk 151

Bernabe Zapata Miralles 153

Martin Klizan 156

Blaz Rola 157

(WC)

(WC)

(WC)

(SE)

(SE)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

Alternates

1 Alessandro Giannessi 165

2 Dmitry Popko 167

3 Yannick Maden 172

4 Thomas Fabbiano 174

5 Steven Diez 178

6 Roberto Marcora 180

7 Filip Horansky 184

8 Ernests Gulbis 185

9 Ramkumar Ramanathan 190

10 Mitchell Krueger 192

11 Lukas Rosol 196

12 Tomas Machac 197

13 Lukas Lacko 200

14 Sergiy Stakhovsky 201

15 Maximilian Marterer 209

16 Maxime Janvier 210

17 Thai-Son Kwiatkowski 213

18 Illya Marchenko 215

19 Marius Copil 216

20 Matteo Viola 220

Federico Coria 91Andrej Martin 101Pedro Sousa 107Hugo Dellien 112Daniel Elahi Galan 115Thiago Seyboth Wild 118Facundo Bagnis 126Daniel Altmaier 132Sumit Nagal 138Francisco Cerundolo 140Juan Pablo Varillas 160Emilio Gomez 162Guido Andreozzi 168Alejandro Tabilo 169Kimmer Coppejans 176Joao Domingues 179Joao Menezes 186Andrea Collarini 203Juan Pablo Ficovich 205Renzo Olivo 212Felipe Meligeni Rodrigues Alves 231Facundo Mena 237Marcelo Tomas Barrios Vera 256Guilherme Clezar 271(WC)(WC)(WC)(Q)(Q)(Q)(Q)

Alternates

1 Geoffrey Blancaneaux 286

2 Goncalo Oliveira 287

3 Riccardo Bonadio 290

4 Pedro Sakamoto 292

5 Nino Serdarusic 294

6 Lukas Klein 297

7 Alex Molcan 303

8 Orlando Luz 310

9 Sebastian Baez 311

10 Kaichi Uchida 312

11 Christian Lindell 322

12 Oriol Roca Batalla 327

13 Corentin Denolly 334

14 Matija Pecotic 337

15 Juan Manuel Cerundolo 341

16 Ivan Nedelko 343

17 Nicolas Alvarez 344

18 Camilo Ugo Carabelli 349

19 Alessandro Bega 350

20 Vladyslav Orlov 351

Prajnesh Gunneswaran 130Marc-Andrea Huesler 142Benjamin Bonzi 146Liam Broady 188Jay Clarke 189Ernesto Escobedo 199Quentin Halys 206Brayden Schnur 207Enzo Couacaud 211Peter Polansky 217Cem Ilkel 219Elliot Benchetrit 221Zdenek Kolar 224Roberto Cid Subervi 228Christopher Eubanks 235Nicola Kuhn 240Ulises Blanch 248Tristan Lamasine 249Roberto Quiroz 251Tomas Martin Etcheverry 258Dustin Brown 265Kacper Zuk 267Julien Cagnina 260 (PR)(WC)(WC)(WC)(SE)(SE)(Q)(Q)(Q)(Q)

Alternates

1 Pedja Krstin 270

2 Jenson Brooksby 270 (PR)

3 Adrian Menendez-Maceiras 274

4 Dimitar Kuzmanov 277

5 Teymuraz Gabashvili 278

6 Chun-hsin Tseng 282

7 Viktor Galovic 284

8 Akira Santillan 285

9 Geoffrey Blancaneaux 286

10 Goncalo Oliveira 287

11 Pedro Sakamoto 292

12 Roberto Ortega-Olmedo 293

13 Vit Kopriva 296

14 Lukas Klein 297

15 Altug Celikbilek 299

16 JC Aragone 300

17 Kevin King 301

18 Michael Vrbensky 302

19 Alex Molcan 303

20 Jesper De Jong 306