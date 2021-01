Denis Kudla racconta la positività a Doha: “Dieci giorni in un Covid-hotel, non è stato facile”

Lo scorso 11 gennaio ha fatto scalpore la notizia della positività al Covid-19 di Denis Kudla, riscontrata durante l’incontro di primo turno delle qualificazioni degli Australian Open contro il franco-marocchino Elliot Benchetrit. Il tennista statunitense è riuscito a chiudere il match con lo score di 6-4 6-3 prima di essere escluso dal torneo e relegato in un Covid-hotel per dieci giorni di quarantena obbligatoria: attraverso il canale YouTube di Illya Marchenko, Kudla (attuale n.116 del ranking ATP) ha rilasciato una serie di dichiarazioni relative a quanto gli è accaduto in Qatar.

Queste le sue parole: “Inizialmente mi è stato detto che ero risultato negativo e dunque mi sono potuto allenare tranquillamente in vista del mio incontro di primo turno. Dopo aver vinto il mio match contro Benchetrit, sono sceso a rete per stringere la mano al mio avversario e ho visto il supervisor dell’ATP arrivare sul campo. Mi ha accolto dicendo che mi avrebbe dovuto dare una brutta notizia, dunque ho subito intuito la mia positività al Covid-19: dal campo sono stato portato immediatamente in albergo a prendere tutte le mie cose e poi mi hanno spostato in un Covid-hotel. Ho fatto dieci giorni di quarantena, non ho respirato aria fresca per tutto questo tempo ma almeno c’era una palestra in cui allenarmi: hanno scoperto la mia positività durante il secondo set ma non hanno potuto prelevarmi subito dal campo, solo in caso di 5-4 nel secondo parziale mi avrebbero escluso dal torneo”.

“Sono stato fortunato perché vincendo in tempo ho ottenuto i punti e il prize money del secondo turno, ma allo stesso tempo è un peccato non aver potuto lottare per l’accesso al tabellone principale. Durante la quarantena ho guardato Netflix dodici ore al giorno, mentalmente è stata un’avventura molto difficile“, ha concluso il tennista americano.