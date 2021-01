Zverev torna sulle accuse di violenza: “È falso. Coi social oggi puoi accusare chiunque di qualsiasi cosa”

Alexander Zverev ha passato un autunno assai turbolento, soprattutto per le durissime accuse di violenza privata ricevute dalla ex fidanzata Olya Sharypova. Una brutta pagina che ha fatto il giro del mondo, non solo sulla stampa specializzata. Da allora Zverev non aveva praticamente mai parlato della faccenda, escluso un breve comunicato. È tornato farlo sul magazine tedesco Bild, all’interno in una lunga intervista che si sofferma anche sul futuro e sulla stagione 2021 in procinto di iniziare in Australia. Ecco alcuni passaggi della intervista, proprio sulle accuse della ex, che Sasha respinge fermamente.

“Se il mio obiettivo per il 2021 è il primo titolo Slam o l’arrivo del primo figlio? Assolutamente la nascita del mio primo figlio. Questo è un avvenimento straordinario per qualsiasi persona al mondo. Brenda e io ce la caveremo molto bene, non importa come le cose si metteranno tra di noi. Quest’evento sarà il momento culminante della mia vita”.

“Maschio o femmina? Io già lo so, ma abbiamo deciso di non rivelarlo ancora. Se c’è di nuovo un futuro insieme per me e Brenda? Chi può dirlo… nessuno conosce il futuro”.

Ecco quindi il racconto della scoperta delle accuse di violenza da parte della ex Olya: “In quel momento ero la persona più felice del mondo dopo le due vittorie nei tornei ATP di Colonia. Mi trovavo a casa dei miei ad Amburgo, dove sono cresciuto da ragazzo con la famiglia, e stavo giocando ad un videogame di golf sulla Nintendo Wii col mio fratellone Mischa nella nostra stanzetta, proprio come facevamo da ragazzi. All’improvviso il mio cellulare ha iniziato a ricevere una valanga di messaggi, guardandoli mi sono seduto sul pavimento e ho urlato a Mischa “Guarda questa roba, non ci posso credere!?!?”.

Quindi conferma di aver sempre rigettato tutte le accuse, passando al contrattacco sulla diffusione massiva di queste informazioni: “Questo è il modo in cui oggi vanno le cose, non c’è niente da fare. La sfida di questi tempi, con la forza eccessiva dei social media, è che tu puoi accusare chiunque di qualsiasi cosa“.

“Perché non ho citato in giudizio Olya? Più se ne parla, più grande e più a lungo si trascinerebbe questa storia. Abbiamo quindi deciso di non farlo”.

“Non ho più parlato con lei dopo la nostra rottura nel 2019. Perché ha fatto tutto questo? Me lo sono chiesto tante volte. Se guardi il timing della intervista, noterai che è uscita con queste accuse appena dopo è divenuta pubblica la notizia che Brenda stava aspettando un figlio da me. Prima di questo, io e Olya non abbiamo avuto alcun contatto per un anno, nemmeno quando ha fatto un tentativo di tornare con me passando attraverso i miei genitori. Ma io non ho voluto in alcun modo, nemmeno parlaci. Credo che il timing con cui Olya ha esternato queste accuse parli da solo…”

Chiedono in conclusione a Zverev, come si sentiva a tornare in pubblico dopo esser stato investito da queste accuse. La risposta di Zverev: “Non è stato per niente facile. Pensi: come la gente mi guarderà? Cosa la gente penserà di me d’ora in poi? Soprattutto quelli che mi conoscono solo attraverso i media, quindi in modo superficiale. Allo stesso tempo, per fortuna molti miei amici e tante persone comuni anche sui social mi hanno sostenuto e incoraggiato. Questo è stato bello. Quindi ho ricominciato a concentrarmi di nuovo solo sul tennis, anche se non è stato facile”.

Una brutta faccenda, con molti lati oscuri, e al momento ancora nessuna denuncia penale né da parte di Sharypova per le supposte violenze, né da parte di Sasha per diffamazione. Senza esprimere alcun parere sull’orribile vicenda (sarà nel caso la giustizia a farlo), su un aspetto Zverev ha ragione: al tempo dello strapotere dei social nel condizionare l’opinione pubblica, sempre più “distratta” e meno propensa ad approfondire le presunte notizie con approfondimenti di qualità, è fin troppo comodo “gettare il sasso” cercando il titolone, il torbido, lo scoop, senza pensare alle conseguenze di queste azioni.

Marco Mazzoni