Il divertente video di Roger-Vasselin, quarantena “creativa” (VIDEO)

“Ammazzare il tempo” in quarantena, chiusi in una stanza d’hotel, non è faccenda semplice per i tennisti Pro, abituati ad una vita attiva e sempre in movimento. Tra chi si lamenta e chi invita i colleghi alla comprensione, moltissimi hanno invaso il web ed i social con video di ogni genere: allenamenti, panorami, colazioni, di tutto e di più.

Ma se dobbiamo scegliere il video più divertente visto finora da Melbourne, la nostra coppa va senza indugio a Edouard Roger-Vasselin. L’esperto tennista francese (attualmente n.14 nel ranking di doppio) ha studiato un domino a tutto tennis davvero geniale. Ecco il video direttamente dal suo account twitter. Applausi per la fantasia e la bravura!

Marco Mazzoni