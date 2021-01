Da Melbourne – Matteo Berrettini: “Io sono fortunato perché mi sto allenando e anche bene”

Matteo Berrettini stamane è stato ospite di Stefano Meloccaro nella trasmissione Sunday Morning che ogni domenica mattina va in onda su SkySport24 alle ore 11 e 30.

Dichiara l’azzurro: “Io sono fortunato perché mi sto allenando e anche bene. Ogni tanto però sento le palline di quelli che devono allenarsi in camera“.

“C’è del personale ad ogni piano dell’Hotel per controllare le persone e ovviamente Vincenzo (Santopadre coach dell’azzurro) è stato il primo a farsi richiamare. Gli ho detto di non affacciarsi nemmeno che sennò ci squalificano e ci tocca tornare in Italia”.

“Sono contento per Filippo Volandri, ma è ovvio che un po’ dispiace per Corrado Barazzutti, che è stato un grande capitano e con il quale ho fatto il mio esordio. Cercheremo di fare il meglio possibile con Filippo che è comunque abituato a stare su certi palcoscenici”.