L’ATP Cup posticipata di un giorno

Tennis Australia ha ufficializzato questa domenica il calendario dei tornei per l’intenso mese di febbraio.

Oltre alla conferma che avremo un altro WTA 500 (diventando tre in quella settimana), la federazione locale ha anche confermato che l’ATP Cup inizierà e finirà un giorno più tardi, ora in programma dal 2 (martedì) al 6 (sabato) per dare tempo ai giocatori che sono senza potersi allenare e che parteciperanno alla gara, come Kei Nishikori o Guido Pella, per esempio.