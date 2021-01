ATP Cup 2021: Sorteggiati i gruppi. l’Italia con Austria e Francia

Sorteggiati questa notte i gironi dell’edizione 2021 dell’ATP Cup.

L’Italia, affidata a Vincenzo Santopadre, schiera Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo C con l’Austria di Dominic Thiem e la Francia di Gael Monfils.

La Spagna di Nadal, la Serbia di Djokovic con Germania e Canada. Sono 12 le squadre al via: in gara 14 dei primi 15 tennisti del ranking.

Il via dal 1° al 5 febbraio.

Gruppo A

Serbia 🇷🇸

Germania 🇩🇪

Canada 🇨🇦

Gruppo B

Spagna 🇪🇸

Grecia 🇬🇷

Australia 🇦🇺

Gruppo C

Austria 🇦🇹

Italia 🇮🇹

Francia 🇫🇷

Gruppo D

Russia 🇷🇺

Argentina 🇦🇷

Giappone 🇯🇵

SEMIFINALI

1 ° GRUPPO A vs. 1 ° GRUPPO D

1 ° GRUPPO B vs. 1 ° GRUPPO C

GRUPPO A

Serbia: Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Nikola Cacic (capitano: Viktor Troicki)

Germania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Andreas Mies (capitano: Mischa Zverev)

Canada: Denis Shapovalov, Milos Raonic, Peter Polansky, Steven Diez (capitano: Peter Polansky)

GRUPPO B

Spagna: Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers, Pablo Carreno Busta (capitano: Pepe Vendrell)

Grecia: Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Markos Kalovelonis, Petros Tsitsipas (capitano: Apostolos Tsitsipas)

Australia: Alex de Minaur, John Millman, John Peers, Luke Saville (capitano: Lleyton Hewitt)

GRUPPO C

ITALIA: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori (capitano: Vincenzo Santopadre)

Austria: Dominic Thiem, Dennis Novak, Philipp Oswald, Tristan-Samuel Weissborn (capitano: Wolfgang Thiem)

Francia: Gael Monfils, Benoit Paire, Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin (capitano: Richard Ruckelshausen)

GRUPPO D

Russia: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Evgeny Dosnkoy (capitano: Evgeny Donskoy)

Argentina: Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez (capitano: Diego Schwartzman)

Giappone: Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka, Ben McLachlan, Toshihide Matsui (capitano: Max Mirnyi)