Challenger Istanbul: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVEVIDEO)

Challenger Istanbul 125 | Cemento | e132.280 – Quarti di Finale

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Bonzi vs [3] Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Ergi Kirkin vs [7] Jozef Kovalik



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Robert Galloway / Alex Lawson vs [2] Andre Goransson / David Pel



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Go Soeda vs Mohamed Safwat



Il match deve ancora iniziare

2. Marc-Andrea Huesler vs [Q] Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare