L’arbitro Carlos Bernardes trasportato in ambulanza in ospedale a Melbourne

Un malore per il noto giudice di sedia

La collega canadese Stephanie Myles ha pubblicato un messaggio da Melbourne in cui riporta che il noto giudice di sedia Carlos Bernardes ha lasciato l’hotel The View con i paramedici, diretto all’ospedale cittadino.

Ancora non ci sono altre informazioni in merito, ma già sul noto sito di immagini Getty girano gli scatti dell’uscita di Bernardes dall’hotel sulla barella (anche se lì è stato identificato solo come “guest” dell’hotel) e dell’ingresso nell’ambulanza.

Dalle foto sembra un malore non collegato al virus Covid-19, visto che i paramedici non indossano le tute protettive per il soccorso.

Vi terremo aggiornati appena avremo ulteriori notizie, intanto il nostro in bocca al lupo a Bernardes, che da tempo vive in Italia in provincia di Bergamo ed è uno dei umpire più esperti e stimati.

Marco Mazzoni