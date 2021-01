Strycova: “Non dovremmo lamentarci. Ci hanno invitato ed è stata una nostra scelta essere qui e venire in Australia”

Barbora Strycova, numero due al mondo in doppio e 38esima nella classifica di singolare, non si lamenta per la quarantena a Melbourne.

“Non dovremmo lamentarci e non dovremmo comportarci così perché gli australiani ci hanno invitato ed è stata una nostra scelta essere qui e venire in Australia. È frustrante, è brutto, non è perfetto per noi, ma non dovremmo lamentarci. So che non è stato l’ideale, non sarò sicuramente nella mia forma migliore, ma devo affrontarlo nel miglior modo possibile. Ho fatto quello che potevo, facendo esercizio e cercando di pianificare la mia giornata. Tutto sta andando bene nei limiti del possibile”.